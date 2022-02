Gdańsk: Otwarcie Ratusza Oruńskiego

W sobotę prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zainaugurowała działalność Ratusza Oruńskiego. Mieści się tam filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej oraz rada dzielnicy.

Jak poinformowała PAP w sobotę Joanna Bieganowska z Urzędu Miasta w Gdańsku, zgodnie z życzeniem mieszkańców, będzie to przestrzeń działań społecznych, siedziba biblioteki, Rady Dzielnicy, a także Fundacji Innowacji Społecznej.

Ratusz stoi na Oruni od 1867 roku. Do końca II wojny światowej, działał tu lokalny magistrat, ośrodek pomocy bezrobotnym, urząd ds. młodzieży, urząd stanu cywilnego, policja kryminalna, a nawet Luftschutz Reviergruppe 6 - oddział organizacji odpowiedzialnej za obronę przeciwlotniczą. Po wojnie funkcjonował tu posterunek milicji, a potem policji. Dzisiejsi mieszkańcy dzielnicy wypowiedzieli się jednak za zupełną zmianą jego funkcji.

Dwa piętra odnowionego Ratusza Oruńskiego zajmuje teraz filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Znalazło się tam miejsce także dla Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, wspierającej gdańszczan, szczególnie tych najmłodszych. W odnowionym ratuszu organizować będą warsztaty i spotkania terapeutyczne. Budynek jest także nową siedzibą Rady Dzielnicy Orunia - Święty Wojciech - Lipce.

Na elewacji budynku umieszczona została tablica upamiętniająca prezydenta Pawła Adamowicza, podczas uroczystości została odsłonięta przez posła Piotra Adamowicza, brata śp. Prezydenta Gdańska. "Cieszmy się, że to nie będzie zamknięty obiekt, ale miejsce otwarte dla Was drodzy Orunianie, Gdańszczanie, dla wszystkich. W tym miejscu możecie się spotkać, porozmawiać, czegoś dowiedzieć. Tak tworzy się wspólnota, tak się tworzy wspólnota dzielnicy" - powiedział cytowany w komunikacie poseł KO Piotr Adamowicz. Prezydent Gdańska przekazała klucze do budynku nowym gospodarzom Ratusza Oruńskiego.

Przebudowa Ratusza Oruńskiego to element Programu Rewitalizacji dzielnic Gdańska, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jej koszt to ponad 6,5 mln zł. Blisko 60 proc. tej kwoty pokryła Unia Europejska, pozostała część - 2,7 mln zł - pochodzi ze środków Gminy Miasta Gdańsk. Koordynatorem programu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Jest nim objęty, obok Oruni, także Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Rewitalizacja to nie tylko remont budynku, ale i kompleksowe działania na rzecz lokalnej społeczności, które pozytywnie wpływają na codzienne życie, pracę i spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców.