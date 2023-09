Gdańsk: Otwarto Centrum Opieki Wytchnieniowej

Centrum Opieki Wytchnieniowej, które otwarto w środę w Gdańsku, ma zapewnić czasową opiekę chorym dzieciom i dorosłym. Ich bliskim pozwoli na odpoczynek lub załatwienie codziennych spraw. Budowa nowego kompleksu kosztowała ponad 38 mln złotych.

W środę przy ul. Kopernika w Gdańsku otwarto Centrum Opieki Wytchnieniowej. "Placówka powstała z myślą o odciążeniu rodzin i osób, które na co dzień opiekują się swoimi ciężko chorymi bliskimi w domach i oferuje bezpłatną opiekę nad dziećmi i dorosłymi niesamodzielnymi z powodu choroby lub niepełnosprawności, dając w ten sposób ich rodzinom szansę na odpoczynek, zadbanie o swoje zdrowie lub załatwienie spraw, na które zwykle brakuje im czasu" - wyjaśnił, w przesłanym komunikacie kierownik biura prasowego Fundacji Hospicyjnej Paweł Ryta.

Podał, że Centrum Opieki Wytchnieniowej oferuje bezpłatny pobyt dzienny w godz. od 8 do 18 oraz pobyt całodobowy - do 14 dni w roku - z pełnym wyżywieniem. "Dla podopiecznych przewidziano łącznie 24 pokoje 1- i 2- osobowe z łazienkami. Już teraz z centrum mogą skorzystać 44 osoby w ramach opieki całodobowej oraz 20 w ramach opieki dziennej" - podkreślił.

Zapewnił, że Centrum Opieki Wytchnieniowej zapewnia podopiecznym profesjonalną opiekę i wsparcie w codziennych czynnościach, zajęcia fizjoterapeutyczne oraz pomoc psychologiczną zarówno dla chorych, jak i ich bliskich, oferuje także grupowe oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii manualnej, arteterapii i muzykoterapii.

Przedstawicielka gdańskiego magistratu, Joanna Bieganowska, w komunikacie podała, miasto przekazało grunt pod budowę tej inwestycji na podstawie umowy użytkowania.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, cytowana w komunikacie, podkreśliła, że Centrum i cała działalność Fundacji Hospicyjnej to praca mająca na celu zadbanie o godność. "I z całego serca dziękuję Fundacji, wszystkim tym, którzy w bardzo hojny sposób wsparli to dzieło. Dziękuję wszystkim wolontariuszom i wolontariuszom, bo bez was to miejsce, by nie istniało" - podkreśliła.

Budowa Centrum rozpoczęła się na początku 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 38 mln zł, z czego około 18 mln pochodziło z dotacji celowych.