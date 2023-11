Gdańsk: Para Polaków zaatakowała maczetą obywatela Gruzji

Gdańscy policjanci zatrzymali 33-letnią kobietę oraz 40-letniego mężczyznę podejrzanych o dokonanie rozboju na obywatelu Gruzji. Sprawcy zaatakowali poszkodowanego maczetą i ukradli mu pieniądze. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

"38-letni obywatel Gruzji został zaatakowany i dotkliwie pobity przez kobietę i mężczyznę. Sprawcy byli bardzo brutalni, najpierw grozili pokrzywdzonemu, a następnie okaleczyli go maczetą. Na koniec ukradli mężczyźnie kilkaset złotych i uciekli" - mówiła w czwartek oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę na terenie gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo. Dodała, że policjanci ustalili sprawców i w poniedziałek rano weszli do jednego z mieszkań na gdańskiej Żabiance, w którym zatrzymali 33-letnią kobietę oraz jej 40-letniego partnera.

"Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcom zarzutów rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, udziału w pobiciu oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni. Ponadto mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy" - tłumaczyła policjantka.

We wtorek decyzją sądu para trafiła na trzy miesiące do aresztu.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 3 do 20 lat więzienia. Za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli w tzw. recydywie, wówczas sąd może zwiększyć karę o połowę.