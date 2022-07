Gdańsk: Po wypadku ulica Spacerowa została odblokowana

Policja poinformowała, że ul. Spacerowa w Gdańsku, gdzie doszło do zderzenia dwóch aut, została odblokowana. W zderzeniu dwóch aut zostało poszkodowanych 8 osób.

Jak przekazała oficer prasowa KMP w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska, ul. Spacerowa w Gdańsku, łącząca Osowę i Oliwę, została odblokowana.

Wcześniej funkcjonariuszka informowała, że do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło ok. godz. 12.30. Wskazała, że w wyniku wypadku osiem osób trafiło do szpitala na badania.

Droga przez ponad 3 godziny była zablokowana, później policjanci wprowadzili ruch wahadłowy.