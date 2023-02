Gdańsk: Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 7PBOT a IPN

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej a Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku. Uroczystość odbyła się w 81. rocznicę utworzenia Armii Krajowej.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy odbyło się we wtorek na terenie dowództwa 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio w Gdańsku.

Dyrektor gdańskiego oddziału IPN dr Paweł Warot podkreślił, że podpisanie umowy jest formalizacją współpracy pomiędzy IPN a 7PBOT. "Tak naprawdę IPN już od dłuższego czasu współpracuje z wojskiem, ale dzisiaj niejako przechodzimy w nowy etap tej współpracy. Widzimy jak ważny jest udział historii w formowaniu świadomości żołnierzy. Jak ważne jest, aby żołnierze polscy poznali historię" - mówił.

"IPN prowadzi badania naukowe, w IPN-ie powstają książki, materiały edukacyjne, coraz częściej sięgamy po nowe technologie, to jest też to wszystko, w czym mogą i powinni brać udział żołnierze. Jest to kolejny sposób dotarcia do żołnierzy. To bardzo ważne, abyśmy mieli świadome swojej historii wojsko. Aby żołnierze byli świadomi tego, że nasi ojcowie, dziadowie walczyli za niepodległą Polskę, że ta nasza historia jest wyjątkowa, jest heroiczna, bohaterska" - zaznaczył dr Paweł Warot.

Dyrektor gdańskiego oddziału IPN wskazał, że świadomość i poznawanie historii w różnych aspektach wpływa pozytywnie na rozwój ludzi młodych. "Wpływa też pozytywnie na budzenie tej świadomości kim jesteśmy, jak drogo kosztuje wolność i niepodległość. Widzimy, co dzieje się na Ukrainie, która została napadnięta przez Rosję, jak ta krew jest przelewana. W naszej historii było wiele takich wydarzeń, gdzie musieliśmy przelewać tę krew. To bardzo ważne, żeby współcześni Polacy, którzy być może zastanawiają się nad tym czy nie iść do wojska, czy nie podjąć służby, poznali historię i być może dzięki temu zdecydują się zasilić szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej" - powiedział.

Dowódca 7PBOT kmdr Tomasz Laskowski zaznaczył, że brygada współpracuje z gdańskim oddziałem IPN od stycznia 2018 roku, czyli od chwili jej utworzenia. "Wreszcie udało się nam po takim czasie współpracy podpisać takie porozumienie, które z jednej strony jeszcze bardziej sformalizuje tą współpracę, a z drugiej strony daje nam dużo więcej możliwości. Dotychczas ta współpraca odbywała się na zasadzie takiego dżentelmeńskiego porozumienia, natomiast aktualnie będzie odbywać się to wszystko w sposób sformalizowany" - mówił.

Dodał, że wielu żołnierzy 7PBOT to ludzie młodzi. "My też, jako formacja, staramy się dotrzeć do młodych ludzi, do osób pełnoletnich, które mogą wstąpić w szeregi wojska, więc taka instytucja jak IPN pomaga nam dotrzeć do nich, m.in. poprzez różnego rodzaju akcje informacyjne, czy uroczystości patriotyczne i państwowe, których IPN jest często organizatorem lub współorganizatorem" - stwierdził kmdr Laskowski.