Gdańsk: Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelniami Farenheita a Hevelianum

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, w którego skład wchodzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański, podpisał porozumienie o współpracy z Hevelianum.

Porozumienie podpisano we wtorek, w Wozowni Artyleryjskiej na terenie Hevelianum w Gdańsku. Jak przekonują jego sygnatariusze, pierwszych efektów współpracy można się spodziewać 28 maja podczas Pikniku Nauki Fahrenheita.

"Próbujemy łączyć siły. Staramy się mówić językiem prostym, przystępnym i dać możliwość doświadczenia. To, co mnie najbardziej cieszy, to sytuacja, kiedy dzieci wychodzą i mówią, że tutaj matematyka smakuje inaczej, bo niejako dotykamy i uczymy się jej poprzez doświadczenie, a nie czytając książki" - powiedział dyrektor Hevelianum Paweł Golak.

"To, co robimy na uczelni w klasycznym procesie kształcenia, oczywiście wymaga określonego języka. Natomiast jeżeli chcemy tą naukę przybliżyć, otworzyć się na mieszkańców, musimy mówić innym językiem. Takim, który jest zrozumiały i interesujący. Myślę, że takie miejsce, jak Hevelianum, jest lepszą przestrzenią do tego, niż nasze laboratoria akademickie (…)" - podkreśliła dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prof. Adriana Zaleska-Medynska.

Przewodniczący Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Farenheita oraz rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała wskazał, że celem jest sprawienie, by nauka była ciekawa, pasjonująca, przyjemna i inspirująca.

"Chcemy, żeby jak najwięcej Gdańszczan - w szczególności młodych - zainspirować nauką, ale również zainspirować głównym hasłem nadchodzącego pikniku, czyli celami zrównoważonego rozwoju, a mówiąc wprost - troską o nasze środowisko i otoczenie. Wiemy dzisiaj, jak zmienia się klimat, jak zmienia się wszystko to, co nas otacza, jaki to ma wpływ na nasze życie i zdrowie. Wiemy również, że bardzo wiele zależy od nas, od naszych indywidualnych decyzji, a nauka służy właśnie temu, żeby podpowiadać właściwe rozwiązania, żeby podpowiadać, jak możemy żyć, jak możemy korzystać ze środowiska, które nas otacza (…)" - powiedział prof. Gruchała.

Jak informuje w komunikacie prasowym Dorota Kucharczyk z Hevelianum, 28 maja w ramach Pikniku Nauki Fahrenheita na Górze Gradowej w Gdańsku stanie miasteczko naukowe. "Na najmłodszych będzie czekać strefa zabaw. Na nieco starszych i ich rodziców - bogaty program umożliwiający odkrywanie nauki przez zabawę, m.in. spektakularne science show. Obecność już potwierdzili Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga popularnonaukowego Crazy Nauka" - przekazała.