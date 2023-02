Gdańsk: Policja zatrzymała oszustów podających się za pracowników ZUS

Gdańska policja zatrzymała dwie osoby, które podając się za pracowników ZUS próbowali okraść 93-letnią kobietę. Oszustów wystraszył współlokator seniorki. Grozi im do 8 lat więzienia.

"Policjanci z komisariatu na gdańskim Przymorzu otrzymali zgłoszenie dotyczące pary, która na osiedlu przy ul. Szczecińskiej podając się za pracowników ZUS wchodzi do mieszkań seniorów i najprawdopodobniej ich okrada" - przekazał w poniedziałek oficer prasowy KMP w Gdańsku mł.asp. Marek Kobiałko.

Dodał, że w ubiegłym tygodniu oszuści podający się za pracowników ZUS chcieli okraść 93-letnią mieszkankę Oliwy.

"Kobieta i mężczyzna odwiedzili seniorkę i podając się za pracowników urzędu weszli do jej mieszkania. Kobieta zagadywała 93-latkę, a mężczyzna chodził po jej mieszkaniu i je przeszukiwał. Kiedy pojawił się współlokator seniorki, sprawcy uciekli na jego widok" - relacjonował Kobiałko.

Dzielnicowi ustalili rysopis sprawców, kierunek ich ucieczki i zaczęli przeszukiwać teren. Tego samego dnia, na ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, dzielnicowi zatrzymali 41-letniego mężczyznę i 51-letnią kobietę.

"Podczas sprawdzania ich danych okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu oraz dwoma listami gończymi do sprawy kradzieży z włamaniem i kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Na do odbycia dwuletnią karę pozbawienia wolności" - przekazał oficer prasowy.

Wskazał, że poszukiwana była również 51-latka. Ma ona do odbycia siedmiomiesięczny wyrok za kradzież.

Oboje trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa.

Mężczyzna już wcześniej był karany za podobne przestępstwo, więc za popełniony czyn odpowie w warunkach recydywy.

Zatrzymani zgodnie z dyspozycją sądu zostali przewiezieni do zakładu karnego.

"Funkcjonariusze cały czas pracują nad tą sprawą i wyjaśniają jej okoliczności oraz ustalają, czy podejrzani nie mają więcej tego typu przestępstw na swoim koncie" - zaznaczył oficer prasowy gdańskiej policji.

Za przestępstwo usiłowania oszustwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.