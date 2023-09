Gdańsk: Poseł Płażyński zaprezentował kandydatów na posłów z listy PiS w okręgu gdańskim

W Gdańsku w sobotę rano "jedynka" na gdańskiej liście PiS w okręgu nr 25 poseł Kacper Płażyński zaprezentował lokalnych kandydatów na posłów z listy PiS.

W Gdańsku w Parku Reagana w sobotę odbyła się konferencja prasowa, na której "jedynka" na liście gdańskiej w wyborach do parlamentu - poseł Kacper Płażyński zaprezentował kandydatów z PiS na posłów w okręgu gdańskim.

Płażyński powiedział, że politycy PiS spotykają się w nieprzypadkowym miejscu - tuż przy pomniku Jana Pawła II i Ronalda Reagana z uwagi na konserwatyzm, tradycje i jak należy traktować Polskę, to co przyświeca wszystkim kandydatom PiS. Dodał, że na liście są posłowie, samorządowy i nie ma na niej przypadkowych osób. "Jestem spokojny o wynik tej listy" - stwierdził Płażyński i podkreślił, że to silna i doświadczona lista.

Listę w okręgu nr 25 (gdańskim) otwiera poseł PiS Kacper Płażyński. Numerem dwa będzie poseł Kazimierz Smoliński, a za nim wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

Na liście PiS będzie też pełnomocnik PiS w Gdańsku Tomasz Rakowski, poseł PiS Tadeusz Cymański oraz b. poseł i kilkukrotny kandydat na prezydenta Gdańska Andrzej Jaworski.

Na ostatnim miejscu listy będzie kandydował podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda.

Na liście będą też kobiety - m.in. radne PiS w Gdańsku Elżbieta Strzelczyk oraz Alicja Krasula, jak również Sylwia Wiśniewska ze Starogardu Gd. oraz Justyna Rydzyńska z Kwidzyna.

