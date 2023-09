Gdańsk: Posłanki KO opowiadały o "Niespełnionych obietnicach PiS"

Mieszkanie plus, bon mieszkaniowy, polskie BBC, elektrownię w Ostrołęce - to, według posłanek Koalicji Obywatelskiej, niespełnione obietnice PiS. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział budowę 100 tys. mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus; powstało niespełna 5 tys. - mówiła Agnieszka Pomaska.

Posłanki Koalicji Obywatelskiej i kandydatki w nadchodzących wyborach w okręgach gdańskim i gdyńsko-słupskim Agnieszka Pomaska i Barbara Nowacka zwołały w środę konferencję w Gdańsku pt. "Niespełnione obietnice PiS".

Pomaska przypomniała o programach "Mieszkanie plus" i "Bon mieszkaniowy". "Program +Mieszkanie plus+, to miał być program dla osób, których nie stać na kredyt i znajdują się w gorszej sytuacji - mają dzieci, są osobami starszymi, albo niepełnosprawnymi... Premier Morawiecki zapowiedział budowę 100 tys. mieszkań w ramach tego programu. Powstało niespełna 5 tys., a te które powstały są o bardzo niskim standardzie. Z drugiej strony mieszkańcy, którzy zamieszkali na osiedlach budowanych w ramach programu +Mieszkanie plus+ czują się dzisiaj oszukani" - podkreśliła Pomaska.

Posłanka podała przykład rodziny z Gdyni, która miała wykupić mieszkanie za 500 tys. zł, a otrzymała propozycję wykupu za 1,5 mln zł. Jak dodała, program "Bon mieszkaniowy" był tylko propagandą. Pomaska skrytykowała też sponsorowanie TVP oraz budowę elektrowni w Ostrołęce. "Blisko 1,5 mld złotych wywalone w błoto. To rzeczywiście była obietnica, którą próbowano spełnić, że wyrzucono do kosza 1,5 mld złotych" - mówiła Pomaska. Zapowiedziała, że ta inwestycja zostanie rozliczona.

Posłanka KO przypomniała też o gotówce z Krajowego Programu Odbudowy, o programie "Batory" i pakiecie demokratycznym, głosie opozycji w parlamencie.

Barbara Nowacka zauważyła, że "pakiet demokratyczny" zakładał zlikwidowanie tzw. zamrażarki sejmowej. "Część z obietnic, o których mówił Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, czy Jarosław Kaczyński nie wyszła poza fazę wystąpienia publicznego, czasami poza fazę obietnicy, czasami poza fazę bardzo drogiej, kosztownej promocji z pieniędzy, które np. mogły iść na poprawę sytuacji osób starszych" - stwierdziła.

Nowacka mówiła też o planach stworzenia nowych parków narodowych. "Po pierwsze powstrzymamy tę szaloną wycinkę drzewa, którą PiS urządza" - oświadczyła.

Posłanka KO przypomniała obietnice związane z samochodami elektrycznymi. "Ostatni samochód z FSO wyjechał z w 2002 r. Potem PiS obiecywał 1 mln samochodów elektrycznych, było super. Nawet powstała spółka, która składała się ze spółek skarbu państwa i miała te samochody projektować" - mówiła Nowacka.

Jak zauważyła, po kilku latach zobaczyliśmy prototyp, a potem zamawiamy na zewnątrz jak samochód ma wyglądać, a jedynie wycięto las pod Jaworznem. "Tak skończyły się samochody elektryczne, których niestety Polska nie ma" - zauważyła posłanka KO.