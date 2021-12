Gdańsk: Premiera sztuki, "Co u diabła", adaptacji czterech baśni Grimmów - w czwartek

Teatr Miniatura w Gdańsku wystawi spektakl "Co u diabła", będący adaptacją czterech baśni braci Grimm. Premiera sztuki, w reżyserii Michała Derlatki, odbędzie się w czwartek. Scenografię i lalki przygotował czeski twórca Marek Zákostelecký.

"Przedstawienie jest adaptacją czterech baśni Grimmów: +Dziewczyna bez rąk+, +Trzy złote włosy diabła+, +Długi nos+ i +Ojciec chrzestny+. Pojawiają się tam młodzi i starzy bohaterowie, wszyscy spotykają diabła w rozmaitych postaciach" - poinformowała rzeczniczka prasowa Teatru Miniatura Agnieszka Kochanowska, która jest jednocześnie autorką adaptacji utworów niemieckich pisarzy.

"Co u diabła" to spektakl adresowany dla widzów powyżej 6. roku życia.

"Wyszła nam historia o tym, jak przechytrzyć zło, ale też o tym, że często nie jest ono w oczywistych dla nas miejscach. Dzięki przygodom bohaterów dostajemy podpowiedzi, co pomaga w radzeniu sobie ze złem: empatia, wspieranie się nawzajem, umiejętność korzystania z pomocy innych i proszenia o nią, odwaga, determinacja. W tym wszystkim najważniejsze nie jest to, co nam się przytrafia, ale to, jak na to reagujemy" - wyjaśniła w komunikacie prasowym Kochanowska.

Reżyserii przedstawienia podjął się pochodzący z Trójmiasta Michał Derlatka, który od września 2019 r. jest dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Miniatura.

Do współpracy przy stworzeniu scenografii i form lalkowych do spektaklu został zaproszony czeski artysta Marek Zákostelecký. Ma on w swoim dorobku ponad 130 scenografii do spektakli na całym świecie m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu, Polsce i Australii. Był wielokrotnie nagradzany, jest dwukrotnym laureatem prestiżowej czeskiej nagrody Alfréda Radoka, czterokrotnym Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalkowych Spotkania w Toruniu, otrzymał Grand Prix Festiwalu Małych Prapremier w Wałbrzychu i Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak.

Muzykę do sztuki skomponował trójmiejski muzyk, perkusista, Paweł Nowicki, założyciel zespołu muzyki współczesnej Kwartludium.

W rolę Diabła na scenie Teatru Miniatura wcieli się Jakub Ehrlich.

W przedstawieniu zadebiutują młodzi aktorzy: absolwentka Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Magdalena Bednarek (Potępiona Dusza, Pokojówka), która w tym roku dołączyła do zespołu Teatru Miniatura oraz absolwenci wrocławskiego wydziału lalkarskiego Magdalena Gładysiewicz (Żona Diabła) i Kamil Marek Kowalski (Drwal, Żołnierz bez Nogi, Posłaniec), dla którego spektakl będzie dyplomem.

Przy realizacji spektaklu, jako asystent reżysera, odbywa praktyki w ramach programu Erasmus+ Csaba Kedves, student lalkarstwa w Színház- és Filmművészeti Egyetem - University of Theatre and Film Arts w Budapeszcie.