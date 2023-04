Gdańsk: Prezes IPN wręczył notę identyfikacyjną rodzinie zamordowanej przez sowieckich żołnierzy w 1945 r.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki wręczył w Gdańsku notę identyfikacyjną przedstawicielom rodziny Marii Turowskiej, która została zamordowana w lutym 1945 roku przez żołnierzy sowieckich. Jej szczątki zostały odnalezione przez Instytut Pamięci Narodowej we wrześniu 2022 w Przepałkowie.

Uroczystość wręczenia noty identyfikacyjnej oraz pamiątkowego zdjęcia Marii Turowskiej odbyła się w piątek w mieszkaniu brata zamordowanej - 99-letniego Stanisława Tracza na gdańskim Chełmie.

Notę biograficzną wręczył prezes IPN Karol Nawrocki, który powiedział, że to są zawsze takie momenty, w których w sercu jest wielka radość, że udało się znaleźć ofiarę zbrodni sowieckich, ale też jest smutek, iż to dotyczy tak przerażającego doświadczenia. "Chciałem panu powiedzieć, że IPN znalazł pana siostrę i niedługo będzie miała, w porozumieniu z panem, zasłużony, jako polska bohaterka, cierpiąca za to, że była Polką, pogrzeb katolicki" - powiedział Nawrocki przekazując dokument Stanisławowi Traczowi.

Maria Turowska - urodziła się 2 lutego 1910 r. w Kolonii Mielnica na Wołyniu. Przed wybuchem II wojny światowej przeniosła się wraz z rodziną do wsi Frąca w powiecie starogardzkim.

Mąż Marii Turowskiej - Władysław w pierwszych dniach września 1939 r. został zmobilizowany i zginął w trakcie kampanii wrześniowej prawdopodobnie w Grudziądzu. Jak podaje IPN, Maria Turowska, w czerwcu 1942 r. została wraz z rodziną, w tym dwojgiem dzieci: Zbigniewem i Moniką, wysiedlona do obozu "zniemczenia" w Jabłonowie.

W protokole przesłuchania zeznała: "Moi przodkowie z obydwu stron byli Polakami". Następnie została przekazana do Obozu Centrali Przesiedleńczej w Potulicach. W obozie zmarły jej małoletnie dzieci: w lipcu 1942 r. syn Zbigniew, a w kwietniu 1943 r. córka Monika.

Na przełomie 1944 i 1945 roku została przeniesiona do pracy przymusowej w majątku Przepałkowo. Maria Turowska została zamordowana na terenie majątku w lutym 1945 r. przez żołnierzy sowieckich.

Informację nt. identyfikacji Marii Turowskiej oraz szczątków wielu innych osób ogłoszono w Warszawie 8 marca br.