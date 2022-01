Gdańsk: Prokuratura oskarżyła 146 osób o wyłudzenie zasiłków ZUS na ponad 6,5 mln zł

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 146 osobom oskarżonym m.in. o wyłudzenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nienależnych zasiłków macierzyńskich i chorobowych na kwotę ponad 6,5 mln zł.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Marzena Muklewicz, 146 podejrzanym przedstawiono łącznie 858 zarzutów. Oprócz wyłudzenia i usiłowania wyłudzenia nienależnych świadczeń, zarzuty dotyczyły także podrobienia dokumentów i posługiwania się nimi, składania fałszywych zeznań oraz prania pieniędzy.

"Łączna kwota szkody wyrządzonej ZUS na skutek przyznania nienależnych świadczeń wyniosła ponad 6,5 mln złotych. Usiłowano wyłudzić także kolejne świadczenia na łączną kwotę prawie 3 milionów złotych" - dodała Muklewicz.

Przestępczy proceder trwał od połowy 2015 r. Według prokuratury organizatorzy procederu - trzy oskarżone osoby reprezentujące spółkę prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, a faktycznie działającej w Wejherowie - oferowały kobietom w ciąży założenie na ich dane fikcyjnej działalności gospodarczej w celu uzyskania zasiłków macierzyńskich i chorobowych.

"Oskarżeni podejmowali szereg czynności faktycznych i prawnych zmierzających do stworzenia pozorów prowadzenia działalności gospodarczych przez będące w ciąży kobiety. Udzielali pomocy kobietom w rejestrowaniu działalności gospodarczych na ich dane, a następnie zgłaszali je do ubezpieczeń społecznych. W imieniu kobiet, z własnych środków opłacali zazwyczaj tylko jedną, wysoką składkę, celem nabycia praw do zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Następnie składali lub pomagali w złożeniu wniosków o przyznanie tych świadczeń. Podejmowali także czynności mające na celu stworzenie pozorów prowadzenia przez wnioskujące o zasiłki, działalności gospodarczych w sposób zorganizowany, ciągły i w celu zarobkowym" - tłumaczy prokurator Muklewicz.

Wprowadzając w ten sposób w błąd pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych co do faktycznego prowadzenia działalności gospodarczych, doprowadzali do wypłaty nienależnych świadczeń.

Na skutek działania organizatorów procederu i współpracujących z nimi kobiet 146 z nich uzyskało lub usiłowało uzyskać nienależne świadczenia z tytułu zasiłków macierzyńskich i chorobowych. Ze względu na fakt, iż opłacano zazwyczaj składkę w najwyższej kwocie, świadczenia macierzyńskie były wysokie i wynosiły przeciętnie około 83 tys. złotych. Po otrzymaniu świadczeń, kobiety zwracały organizatorom procederu kwotę opłaconej składki, a następnie przekazywały połowę uzyskiwanych zasiłków.

Szkoda wyrządzona Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na skutek przyznania nienależnych świadczeń wyniosła ponad 6,5 mln‬ zł. Ponadto usiłowano wyłudzić świadczenia w łącznej kwocie ponad 2,9 mln zł.

Kilkudziesięciu oskarżonym przedstawiono także zarzuty podrobienia dokumentów oraz posłużeniu się nimi poprzez ich przedłożenie w inspektoratach i oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z ubieganiem się o nienależne świadczenia. 31 osób usłyszało też zarzuty składania fałszywych zeznań w toku postępowań sprawdzających przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.