Gdańsk: Prom "Wawel" w sobotę wypłynie do Szwecji

Prom "Wawel", w którym w trakcie wpływania do gdańskiego portu doszło do uszkodzenia kadłuba, w sobotę wypłynie na swoją stałą trasę do szwedzkiego portu Nynäshamn - dowiedziała się PAP. Do tego czasu jednostka ma zostać naprawiona.

"Odejścia promu +Wawel+ zostały anulowane do piątku włącznie" - poinformował PAP rzecznik prasowy PŻB S.A. - Polferries Michał Arciszewski.

Podkreślił, że wypłynięcie statku jest planowane na sobotę na godz. 18. "Prom wypłynie na swoją stałą trasę Gdańsk - Nynäshamn" - mówił.

Prom do soboty ma zostać naprawiony przy nabrzeżu, przy którym cumuje. "Nie ma konieczności, by jednostka wchodził do stoczni" - ocenił rzecznik.

Jednocześnie Arciszewski zapewnił, że kapitan promu złożył raport ze zdarzenia. "Jest on w trakcie analizy" - zaznaczył.

Do uszkodzenia poszycia kadłuba promu "Wawel" doszło w ubiegłą sobotę. Jednostka, w trakcie wejścia do portu w Gdańsku i przy wykonywaniu manewru na tzw. obrotnicy, prawdopodobnie została zepchnięta przez silnie wiejący wiatr.

Nie było ryzyka nabierania przez statek wody, ponieważ uszkodzenie powstało kilka metrów ponad linią wody.

Na pokładzie było ok. 150 pasażerów. Wszyscy bezpiecznie opuścili statek. Zabezpieczono także ładunek przewożony na pokładzie promu.

O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich. Sekretarz PKBWM Marek Szymankiewicz w rozmowie z PAP podkreślił, że w przyszłym tygodniu zbierze się zespół, który zdecyduje czy incydent z udziałem promu "Wawel" będzie badany przez Komisję. "Komisja zbiera się raz w miesiącu i podejmuje uchwałę o tym, czy będzie kontynuowała badanie tego zdarzenia czy odstępuje ze względu na małą wagę" - stwierdził.

Prom "Wawel" został zbudowany w 1980 roku w szwedzkiej stoczni w Malmö. W roku 1989 jednostka została przebudowana w stoczni w Bremerhaven, z kolei w 2004 roku zostały przeprowadzone na niej prace dostosowawcze do potrzeb Polferries. "Wawel" może przewieźć jednorazowo 1000 pasażerów.

Poza promem "Wawel", trasę Gdańsk - Nynäshamn obsługuje prom Baltivia.