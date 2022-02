Gdańsk: Protest przed konsulatem generalnym Federacji Rosyjskiej przeciw wojnie na Ukrainie

Około 100 osób wzięło udział w pikiecie zorganizowanej przez Fundację Łączy Nas Polska, która odbyła się w sobotę przed konsulatem generalnym Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

W sobotę w południe około 100 osób zebrało się przed konsulatem generalnym Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, by zaprotestować przeciwko agresji Rosji na Ukrainę i więzieniu przez reżim Aleksandra Łukaszenki Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Pikietę zorganizowała Fundacja Łączy Nas Polska. Manifestujący mieli m.in. transparenty z hasłami: "Andżelika Borys, Andrzej Poczobut. Siedzą, bo są Polakami", "Achtung Russia", "Putin zbrodniarz", czy "Wolna Ukraina". Na początku pikiety zebrani odśpiewali hymn Polski.

Prezes Fundacji Łączy Nas Polska, Natalia Nitek-Płażyńska powiedziała do zebranych, że Borys i Poczobut są więzieni, bo są Polakami. "Putin poszedł dalej, Putin terrorysta morduje ludzi na Ukrainie. Morduje tylko po to, żeby napełniać swoją kabzę i rozdymać swoje ego. Jesteśmy tu dzisiaj żeby wyrazić swój sprzeciw. (...). Precz z Putinem" - mówiła do zebranych Nitek-Płażyńska. Manifestujący skandowali: "Precz z Putinem", "Putin won", "Kijów, Warszawa - jedna sprawa".

Do zebranych przemawiali też lokalni radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy wspominali, że z uwagi na atak Rosjan na Ukrainę matki muszą teraz rodzić dzieci w skandalicznych warunkach, a wśród ofiar wojny są niewinni cywile. Jednocześnie zapowiedzieli, że zwrócą się do władz samorządowych Gdańska i Elbląga, by zerwały współpracę z miastami partnerskimi z Federacji Rosyjskiej: Bałtijskiem, Kaliningradem oraz Sankt Petersburgiem.