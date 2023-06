Gdańsk: Przedstawiciele uczelni nadmorskich sojuszu SEA-EU będą obradować na UG

Przedstawiciele 9 partnerskich uczelni nadmorskich sojuszu SEA-EU wezmą udział w rozpoczynających się we wtorek spotkaniach i grupach warsztatowych. W ramach zjazdu na Uniwersytecie Gdańskim odbędą się m.in. Ukrainian Day , wystawa fotograficzna i posiedzenie rektorów.

"Na Uniwersytecie Gdańskim od wtorku do piątku przebywać będzie ponad 120 osób z partnerskich uczelni nadmorskich sojuszu SEA-EU, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach i grupach warsztatowych" - przekazała rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Podkreśliła, że Uniwersytet Gdańsku objął prezydencję w sojuszu SEA-UE w projekcie 2.0 a rektor uczelni prof. Piotr Stepnowski jest prezydentem tego sojuszu.

"Zaczynamy spotkania od Ukraina Day, dnia poświęconego Ukrainie i otwarciem wystawy czternastu fotografii Leonida Shevchuka pt. "Świat wojny". Zdjęcia przedstawiają życie codzienne na terenie Ukrainy podczas trwającego konfliktu zbrojnego" - mówiła rzeczniczka uczelni.

"Podczas Ukrainian Day każda uczelnia członkowska SEA-EU zaprezentuje swoje działania i inicjatywy wspierające Ukrainę. Następnie głos zabiorą przedstawiciele Uniwersytetu im. Ilji Miecznikowa, którzy opowiedzą o strukturze, obszarach badawczych i potencjale swojej instytucji. Na koniec spotkania spróbujemy wspólnie wypracować dalsze sposoby wsparcia odeskiej uczelni" - przekazał prof. Arnold Kłonczyński.

W środę odbędzie się spotkanie przedstawicieli miast i przedstawicieli władz portów miast uczelni partnerskich SEA-EU. "Tu omawiana będzie współpraca uczelni sojuszu z radami miast, oczekiwania wzajemne w tym aspekcie i wzajemny wpływ portów na uczelnie sojuszu, prowadzone badania" - podała Nieczuja-Goniszewska.

Jej zdaniem, ten punkt pokazuje, że sojusz SEA-EU to nie tylko obszary badawcze, ale realny związek z miastami, wzajemna synergia działań i oddziaływań.

W czwartek zaplanowano Governing Board czyli spotkanie rektorów uczelni, którzy będą omawiać kierunki rozwoju sojuszu 2.0 w odniesieniu do wszystkich grup pracujących w projekcie.

"Chcemy pokazać Komisji Europejskiej, że ukraińskie uczelnie są gotowe do ścisłej współpracy międzynarodowej na poziomie wymaganym przy projekcie Uniwersytetu Europejskiego. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do przychylnej decyzji KE w sprawie dołączenia ukraińskich uczelni do tych inicjatyw" - mówił prof. Arnold Kłonczyński.

Europejski Uniwersytet Nadmorski SEA EU powołany został w 2019 roku. Partnerami są Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta). Od stycznia 2023 roku do sojuszu zostały przyjęte nowe uczelnie: Uniwersytet w Algarve (Portugalia), Uniwersytet Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytet Nord (Norwegia). Data realizacji projektu SEA-EU 2.0 rozpoczęła się w styczniu br. i potrwa do stycznia 2027 roku.

W SEA-EU 2.0 jest zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 tys. studentów i zatrudniających 18 tys. pracowników.

"Celem konsorcjum jest zbudowanie nowego modelu kształcenia i wymiany akademickiej, które zwiększą konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zadbają o najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych" - przekazała rzeczniczka uczelni.

Przypomniała, że w ubiegłym roku odbył się rejs statkiem naukowo-badawczym Oceanograf z Gdańska do Kadyksu, podczas którego pracowali wspólnie naukowcy z uczelni partnerskich SEA-EU oraz doktorantka z Ukrainy.

"W ciągu 3 lat pierwszego etapu projektu Sojusz wzmocnił współpracę naukową i dydaktyczną, a także wsparł innowacje oraz transfer wiedzy" - oceniła.

Jej zdaniem, dzięki temu społeczność uniwersytecka ma możliwość dzielenia się wiedzą, platformami oraz zasobami w celu realizacji wspólnych programów obejmujących różne dyscypliny naukowe. "SEA-EU stało się międzynarodowym, wieloetnicznym, wielojęzycznym i interdyscyplinarnym Uniwersytetem Europejskim" - zaznaczyła.

Wyjaśniła, że uczelnie razem pracują nad nowym modelem kształcenia i wymianą akademicką, która zwiększy konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewni mobilności studentów i pracowników, zadba o najwyższą jakości kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych.

"SEA-EU to nie tylko międzynarodowy sojusz europejskich uczelni, to także współpraca ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi" - przekazała.

Gdańska uczelnia w ramach SEA-EU 2.0 ma stworzyć Zielony Kampus; dostosować i wzmocnić sojusz w zakresie edukacji; badań i zaangażowania społeczno-gospodarczego; wspierać inkluzywne, cyfrowe, ekologicznie interdyscyplinarne oraz innowacyjne ścieżki kształcenia; promować wielojęzyczności, budować kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz ustanowić wspólną politykę językową oraz Stworzyć Centrum Społeczne SEA-EU.