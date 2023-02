Gdańsk: Radni PiS przeciw podwyżkom cen wody i ścieków

Jako radni miasta stoimy na straży kosztów, które Gdańsk ponosi – mówili w czwartek gdańscy radni PiS, którzy sprzeciwiają się możliwym podwyżkom cen wody i ścieków. Ceny energii wzrastają dwukrotnie, dwukrotnie wzrastają ceny materiałów chemicznych. Wzrosły też ceny usług i armatury. To wszystko wpłynęło na to, że postanowiliśmy złożyć wniosek o skrócenie taryf - wyjaśniali przedstawiciele spółki Gdańskie Wodociągi.

W czwartek radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali przed siedzibą Gdańskich Wodociągów konferencję prasową, podczas której sprzeciwili się możliwym podwyżkom cen wody i ścieków.

Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gdańska Kazimierz Koralewski przypomniał, że od 26 lutego cena za metr sześcienny wody wzrośnie z 4,86 zł do 5,11 zł, a za ścieki z 6,34 zł do 6,54 zł.

"Dzisiaj słyszymy o możliwości podwyżek w stosunku do tej taryfy, która była ustalona przed laty. Jako radni miasta Gdańska stoimy na straży kosztów, które Gmina Miasta Gdańska ponosi" - mówił.

"Dzisiaj Gdańsk, w Trójmieście, ma najwyższe stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Jeżeli dojdzie do drugiej podwyżki taryf w tym roku, to te stawki jeszcze bardziej wzrosną" - zaznaczył radny Przemysław Majewski.

Jego zdaniem, kolejnym problemem jest zbyt duża liczba osób zasiadających w radzie nadzorczej Gdańskich Wodociągów (spółka odpowiedzialna za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gdańska; w styczniu 2022 roku Miasto Gdańsk i SAUR International podpisały umowę, na mocy której gmina odkupiła od francuskiego współwłaściciela 51 proc. akcji Spółki SAUR Neptun Gdańsk, co pozwoliło uzyskać pełną kontrolę nad świadczeniem usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od początku 2023 roku - PAP).

"Jeżeli do tej pory gdańsko-francuskie konsorcjum Saur Neptun Gdańsk liczyło siedem osób, w tym trzy osoby z Francji, nie widzimy żadnego powodu żeby na ich miejsce kolejne osoby, tym razem z otoczenia prezydent Aleksandry Dulkiewicz, były dołączane" - stwierdził.

"Dla przykładu, roczne wynagrodzenie przewodniczącej rady nadzorczej sięga 140 tys. złotych. Jeżeli doliczymy do tego kolejne osoby, to mamy kwoty idące w setki tysięcy złotych rocznie" - mówił radny.

"Trzecia kwestia dotyczy dywidend z zysków jakie wcześniej Saur Neptun Gdańsk, a dziś Gdańskie Wodociągi miałyby przynosić. Jeżeli do tej pory co roku kilka, kilkanaście milionów złotych w formie dywidendy trafiało. czy to do Gdańska, czy to do Francuzów, to ten koszt ponosili wszyscy gdańszczanie, którzy płacili za wodę i ścieki. Dzisiaj kiedy ta spółka w stu procentach należy do Gdańska, nie widzimy żadnego uzasadnienia, żeby dodatkowe zyski trafiały do budżetu Gdańska. Należy utrzymać infrastrukturę, inwestować i nic poza tym" - zaznaczył radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski.

Obecna na konferencji prasowej rzeczniczka prasowa Gdańskich Wodociągów Magdalena Rusakiewicz wyjaśniła, że podwyżka, która ma wejść w życie w lutym została zaplanowana w 2021 roku.

"Każde przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce zgodnie z prawem jest zobligowane do przygotowania wniosku taryfowego na trzy lata" - oznajmiła.

Zaznaczyła, że w związku z tym Gdańskie Wodociągi przygotowały taki wniosek. "Został on zweryfikowany i zaakceptowany przez PGW Wody Polskie w styczniu 2021 roku. Wówczas, 26 lutego podwyżki weszły w życie" - tłumaczyła.

Podkreśliła również, że 26 lutego tego roku rozpocznie się trzeci okres taryfowy. "Od tego dnia cena za metr sześcienny wody i ścieków w Gdańsku będzie kształtować się na poziomie 11,56 zł" - oznajmiła.

Dodała również, że pod koniec października ub.r. w związku z galopującą inflacją, rosnącymi cenami energii i usług, ówczesny Saur Neptun Gdańsk, a dzisiejsze Gdańskie Wodociągi złożyły do PGW Wód Polskich wniosek o skrócenie taryf. "Ceny energii wzrastają dwukrotnie, dwukrotnie wzrastają ceny materiałów chemicznych. Wzrosły też ceny usług i armatury. To wszystko wpłynęło na to, że postanowiliśmy złożyć wniosek o skrócenie taryf, który aktualnie jest weryfikowany" - zaznaczyła.

Rzeczniczka Gdańskich Wodociągów odniosła się również do zarzutów stawianych przez radnych dotyczących dywidend. "Podwyżka cen prądu dla przedsiębiorstwa zysk całkowicie kasuje" - oznajmiła i dodała, że ceny energii są jeszcze wyższe, więc na tą chwilę "nie ma mowy o żadnym zysku".

"Gdańskie Wodociągi, tak jak bardzo wiele przedsiębiorstw w Polsce, walczyć będą o przetrwanie" - stwierdziła.