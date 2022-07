Gdańsk: Radny PiS domaga się uporządkowania ruchu w mieście

Radny PiS w Radzie Miasta Gdańska Przemysław Majewski wysłał pismo do prezydent Gdańska, w którym domaga się uporządkowania ruchu aut w centrum. Jest to związane - jak pisze radny - m.in. ze zdarzeniami z czerwca br., kiedy to w centrum 30-letni kierowca celowo potrącił dwie osoby.

W interpelacji przesłanej do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz radny PiS Przemysław Majewski przypomniał, że ostatnim czasie miało miejsce niebezpieczne zdarzenie w rejonie ul. Długiej i ul. Długi Targ. "Kierowca wjeżdżał w ludzi" - wskazał Majewski.

Zdarzenie, o którym informuje radny PiS, miało miejsce w pierwszy weekend czerwca. 30-latek wynajętym samochodem szarżował po ulicach ścisłego centrum Gdańska. Celowo potrącił dwie osoby. Został zatrzymany przez świadków. Wcześniej groził w lokalach gastronomicznych dwóm osobom, a do jednej strzelił z atrapy broni na kulki.

Prokuratura postawiła mężczyźnie trzy zarzuty: sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym i narażenia na utratę zdrowia sześciu osób oraz usiłowania zabójstwa jednej osoby, którą celowo chciał przejechać samochodem.

Radny PiS w piśmie do prezydent Dulkiewicz dodał, że w związku z tym zdarzeniem władze Gdańska powinny pilnie zainstalować przeszkody, które uniemożliwią przejazd samochodom.

"Jako radni podjęliśmy na ostatniej sesji rezolucję wzywającą prezydent do montażu automatycznych zapór, które nie pozwolą na wjazd nieuprawnionym pojazdom" - informuje Majewski.

Inspektor z referatu prasowego gdańskiego magistratu Jędrzej Sieliwończyk przekazał, że pod koniec czerwca zakończył się pierwszy etap przejściowy, w którym ustawiono żeliwne słupki zabezpieczające wjazd do centrum m.in. na ulicach Długiej i Długim Targu.

Sieliwończyk dodał, że niebawem rozpocznie się drugi etap przejściowy. "Na tym etapie zostaną ustawione słupki pneumatyczne, takie jak te, które zostały ustawione wcześniej m.in. przy ul. Grobla czy na ul. Piwnej" - wskazywał urzędnik.

Podkreślił, że docelowo w ścisłym centrum - w strefie ograniczonej dostępności ruchu - mają zostać zainstalowane automatyczne słupki, tzw. pilomaty.

"Wjazd będzie możliwy tylko przy użyciu odpowiedniego pilota, którym będą dysponowały m.in. służby komunalne czy ratownicze" - stwierdził Sieliwończyk.

Urząd nie wskazał konkretnych terminów, w których mają zostać zainstalowane automatyczne słupki. Sieliwończyk zaznaczył, że montaż "wiąże się z działaniami inwestycyjnymi, które wymagają m.in. zgody konserwatora zabytków".

Radny Majewski w interpelacji do prezydent miasta zwraca również uwagę na "kolejną trudną kwestię". Jego zdaniem to wydawanie tzw. wjazdówek na teren strefy ograniczonej dostępności. "Niestety część z mieszkańców nadużywa ich lub występuje o takowe +na okaziciela+ przez co wąskimi uliczkami Głównego Miasta, przejeżdża zbyt wiele aut" - twierdził radny.

Zastępca dyrektora ds. zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Wawrzonek odnosząc się do zarzutów radnego Majewskiego tłumaczył, że do strefy ograniczonej dostępności wydawane są dwa rodzaje identyfikatorów. "Identyfikatory długoterminowe otrzymują mieszkańcy i najemcy lokali. Tutaj nie ma możliwości wystawiania identyfikatora na okaziciela" - wskazywał. Dodał, że właściciele pojazdów otrzymują naklejki na samochody, które po odklejeniu nie mogą być ponownie przyklejone, np. na inny samochód.

Wawrzonek podkreślił, że drugi rodzaj identyfikatorów, który obowiązuje w strefie ograniczonej dostępności, jest wydawany tylko na wjazdy krótkoterminowe. "Otrzymują je pojazdy służb drogowych czy firm transportowych zajmujących się przeprowadzkami" - wyliczał zastępca dyrektora GZDiZ.

Dodał, ze samochody zaopatrujące sklepy i restauracje w centrum wjeżdżają do strefy do godz. 11.

W interpelacji do prezydent Gdańska radny Majewski napisał również, że należy uporządkować funkcjonowanie operatorów meleksów w centrum miasta. "W ostatnim czasie operatorzy meleksów zaczęli uzurpować sobie prawo do stawiania pojazdów w miejscach do tego nieuprawnionych, jak np. Zielony most, a nawet blokowania ruchu w tym dla pojazdów ratunkowych, jak na ul. Chmielnej" - podkreślał Majewski.

Zastępca dyrektora ds. zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Tomasz Wawrzonek tłumaczył, że ustawione znaki przed wjazdem do centrum miasta zabraniają poruszania się po nim pojazdom wolnobieżnym (czyli meleksom). "Obszar Głównego Miasta od Podwala Staromiejskiego do Podwala Przedmiejskiego jest objęty znakiem B-5, czyli nie mogą wjeżdżać m.in. pojazdy ciężarowe i wolnobieżne" - wymienia Wawrzonek.

Wskazuje również, że w centrum ustawione zostały znaki B-1 zakazujące całkowitego ruchu pojazdów. Dodaje, że kierowcy, którzy łamią przepisy powinni być kontrolowani i karani mandatami przez straż miejską i policję.