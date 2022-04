Gdańsk: Rodzice oskarżeni po wypadku, w którym ucierpiało ich dziecko

Prokuratura Rejonowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko rodzicom chłopca, który doznał obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała PAP w piątek, że akt oskarżenia dotyczy wypadku z jesieni 2020 r. Wieczorem 22 października 2020 roku do szpitala zostało przywiezione 8 tygodniowe dziecko w stanie ciężkim, z urazem głowy. Według matki, dziecko wypadło z nosidełka. "Charakter obrażeń wzbudził wątpliwości lekarzy, co do okoliczności ich powstania i powiadomiono policję" - dodała Wawryniuk.

W trakcie śledztwa ustalono, że obrażenia chłopca miały związek z wypadkiem drogowym, do którego doszło 22 października 2020 roku w Gdańsku około godziny 13.30. Ojciec dziecka na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne pod wiaduktem SKM. Chłopiec wypadł z niewłaściwie zamontowanego nosidełka samochodowego, w którym był przewożony.

Oboje rodzice uciekli z miejsca wypadku, nie podejmując działań w celu udzielenia dziecku pomocy medycznej. Okazało się, że mężczyzna miał prawomocnie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Chłopiec odniósł ciężkie obrażenia głowy, które spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu.

Prokurator zarzucił ojcu dziecka nieumyślne spowodowanie wypadku, w następstwie którego chłopiec doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźnie zarzucono również naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obojgu rodzicom prokurator zarzucił narażenie dziecka, wbrew ciążącemu obowiązkowi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieudzielenie dziecku pomocy. Oskarżeni przyznali się do zarzutów. Ojcu grozi do 8 lat pozbawienia wolności, a matce do 5 pozbawienia wolności.