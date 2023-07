Gdańsk: Rozpoczął się Jarmark Świętego Dominika

W sobotę rozpoczął się 763. Jarmark św. Dominika. Prezydent Gdańska uroczyście przekazała klucz do bram miasta kupcom i rzemieślnikom. Na trzy tygodnie gdańskie uliczki opanuje gwar kupujących i sprzedających.

Na przedprożach Dworu Artusa w sobotę odbyła się ceremonia przekazania klucza, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta, zakonu dominikanów oraz kupców - podali w komunikacie gdańscy urzędnicy.

Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz przypomniała, że Jarmark to wielowiekowa tradycja, która jest jednym z elementów tożsamości miasta. "Gdańsk to miasto hanzeatyckie, miasto, które ukształtował handel. Co ważne w handlu, poza godziwym zarobkiem, liczą się też spotkania ludzi" - mówiła.

W tegorocznej edycja jarmarku wystawiono 760 stoisk, z czego 20 proc. to stoiska lokalne.

"Otwieramy ten 763. Jarmark św. Dominika licząc, że każdy z was znajdzie tutaj coś dla siebie, coś dla ciała i coś dla ducha, bo jak już wiecie jarmark dominikański to nie tylko wielkie święto handlu, ale także święto artystów, rzemieślników i społeczników" - mówiła przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak.

Po uroczystym przekazaniu klucza z przedproża Dworu Artusa przy Długim Targu, wyruszyła parada otwarcia. Barwny korowód przeszedł uliczkami miasta i zatrzymał się na Przystanku "Równość" przy Skwerze Heweliusza.

Urzędnicy w przesłanym komunikacie poinformowali, że na czas trwania Jarmarku św. Dominika operatorzy wprowadzili w aplikacjach mobilnych całkowity zakaz ruchu i parkowania hulajnóg w obszarze imprezy. Jest to efekt wspólnych działań przedstawicieli służb miejskich i operatorów hulajnóg współdzielonych, udostępnianych na terenie Gdańska. Sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa spowodowane przez nieodpowiednie rozstawianie lub parkowanie hulajnóg można zgłaszać przez aplikację mobilną Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Podano również, że kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, mogą zostawić swój samochód na parkingu przy Polsat Plus Arenie Gdańsk i dojechać na miejsce specjalnym autobusem. Parking dostępny jest codziennie od godz. 9 do godz. 21, a koszt opłaty parkingowej to 30 zł. Specjalne autobusy będą kursować co 30 min. w godzinach otwarcia parkingu, a przejazd jest bezpłatny.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie Jarmarku: www.jarmarkswdominika.pl/program.