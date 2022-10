Gdańsk: Ruszyła przebudowa skrzyżowania w centrum miasta

W poniedziałek rozpoczęły się prace w rejonie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3 Maja. Jest to związane z naprawą systemów odprowadzania wód deszczowych. Nastąpią zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają 7 miesięcy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Będą polegały na rozbudowie istniejącego systemu odwodnienia w celu poprawy odbioru wód opadowych, które zbierają się w tym miejscu w trakcie nawalnych opadów deszczu. Ważnym elementem realizacji będzie budowa kolektora deszczowego wzdłuż torów tramwajowych.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak tłumaczy, że jest to newralgiczne skrzyżowanie, a jego całkowite zamknięcie wpłynęłoby krytycznie dla ruchu, dlatego władze miasta postanowiły podzielić inwestycję na siedem etapów.

Od poniedziałku do Świąt Bożego Narodzenia wyłączony z funkcjonowania będzie przystanek tramwajowy Urząd Miejski 01. Pasażerowie będą musieli skorzystać z przystanku wcześniejszego lub następnego (poza okresem całkowitego wyłączenia linii tramwajowej na tej trasie). Wyłączony zostanie również fragment chodnika w obrębie tego przystanku.

Na początku listopada wyłączony zostanie ruch tramwajowy na trasie Carla Grodecka/Plac Zebrań Ludowych. W tym okresie tramwaj linii nr 4 będzie jeździł trasą tramwaju nr 2. Te utrudnienia potrwają około 10 dni.

Poza budową kolektora deszczowego, prace obejmą również wykonanie odwodnienia liniowego ułożonego wzdłuż krawężników, odwodnienia ułożonego w poprzek ulic, a także budowę nowych studni. Dlatego również dla kierowców szykują się zmiany.

Jak wskazują urzędnicy, po 1 listopada na ul. 3 Maja na wysokości Urzędu Miejskiego, nastąpi zwężenie pasów ruchu do jednego pasa do jazdy w lewo (kierunek ul. Kartuska) i do jednego pasa do jazdy na wprost (kierunek dworzec autobusowy) i w prawo (kierunek Hucisko).

W listopadzie planowane jest również całkowite zamknięcie ul. 3 Maja na wysokości Urzędu Miejskiego na potrzeby wykonania m.in. studni i odwodnienia liniowego, a także dalszego odcinka kolektora.

W komunikacie urzędnicy wskazują, że w drugiej połowie listopada nastąpią także istotne zmiany dla pieszych, ponieważ zamknięte zostanie przejścia w ul. 3 Maja na wysokości Urzędu Miejskiego. W trakcie prac piesi będą mieli do dyspozycji przejście po drugiej stronie skrzyżowania na wysokości aresztu. Taka organizacja utrzyma się w tym miejscu do ok. 23 grudnia.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum spółek Poleko Budownictwo oraz WPRD Gravel. Koszt realizacji wynosi 6,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na połowę maja przyszłego roku.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków POIiŚ 2007-2014 w ramach przedsięwzięcia pn. "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - miasto Gdańsk - etap III".