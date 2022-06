Gdańsk: Specjalne oznaczenia wokół szkół mają poprawić bezpieczeństwo pieszych

Do końca wakacji przy wszystkich gdańskich szkołach, w sąsiedztwie których znajduje się przejście dla pieszych, pojawią się specjalne oznaczenia. Na poniedziałkowej konferencji wiceprezydent miasta Piotr Kryszewski wskazał, że będą to zielono-czerwone pasy oraz napis "szkoła". Ma to skłonić kierowców do zachowania ostrożności w strefie przyszkolnej.

Program poprawy bezpieczeństwa wokół gdańskich placówek oświatowych był tematem poniedziałkowej konferencji prasowej, w której udział wziął m.in. wiceprezydent miasta Piotr Kryszewski.

Samorządowiec zapewnił, że do końca wakacji przy wszystkich gdańskich szkołach, w sąsiedztwie których znajduje się przejście dla pieszych, pojawią się specjalne oznaczenia. "To jeden z elementów, który ma jeszcze bardziej zachęcić najmłodszych do tego, żeby korzystać z roweru przy dojazdach do szkoły" - tłumaczył.

Pierwszą placówką oświatową, przy której pojawiło się specjalne oznaczenie zwiększające poziom bezpieczeństwa na funkcjonującym tam przejściu dla pieszych jest Zespół szkolno-przedszkolny nr 2 na Suchaninie.

Poziome oznaczenie znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie znaku P-10 czyli tzw. zebry, ma formę zielono czerwonych pasów i napisu "szkoła". Podobne symbole - jak zapewniają urzędnicy - do końca wakacji mają pojawić się przy przyszkolnych przejściach dla pieszych w 80 lokalizacjach w całym Gdańsku.

Wiceprezydent Gdańska podkreślił, że nowe oznaczenia są wynikiem prowadzonego w mieście od 2019 roku audyty bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych przy obiektach szkolnych. "Sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo, które są odpowiedzią na te badania" - ocenił Kryszewski.

Inspektor referatu prasowego gdańskiego magistratu Jędrzej Sieliwończyk przekazał, że w pierwszej edycji audytu skontrolowano 10 szkół, w drugiej, która realizowana była w tym roku, kontrola dotyczyła 11 placówek.

Urzędnik dodał, że jednym z celów audytów jest stworzenie i wdrożenie standardów dla stref wokół gdańskich placówek oświatowych, redukcji dojazdów samochodem oraz wzrostu ruchu pieszego i rowerowego w podróżach do i ze szkoły. "W całym projekcie chodzi o zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i komfortu w otoczeniu placówek oświatowych wśród dzieci, rodziców oraz personelu" - tłumaczył Sieliwończyk.

Audyty przeprowadzane były w kilku etapach. W pierwszej kolejności do szkół zostały skierowane ankiety, po czym przystąpiono do audytów terenowych. Następnie powstawał raport podsumowujący, zawierający informacje z ankiet oraz audytów terenowych. Kolejnym krokiem było przygotowanie rekomendacji oraz przekazanie listy zadań do instytucji miejskich oraz ich realizacja.

W ramach pierwszego etapu zbierano informacje dotyczące m.in. infrastruktury na terenach poszczególnych szkół. W ankietach pytano także o kwestie dotyczące edukacji, współpracy czy promocji. Chodzi tu o takie elementy jak zajęcia dodatkowe, szkolenia czy możliwość wyrobienia karty rowerowej.

Autorów kwestionariuszy interesowało również, jakie są priorytety dla szkół. Wskazywano tu przede wszystkim chodniki i drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, oświetlenie i widoczność, parkowanie oraz ograniczenie prędkości.

W trakcie audytów terenowych sprawdzano m. in. ciągi piesze i drogi rowerowe. Kontrolą objęte były też skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Zwracano szczególną uwagę na widoczność oraz oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa drogowego w okolicy szkół. Niezwykle ważne były też kwestie związane z parkowaniem.

Urzędnicy twierdzą, że dla szkół, z przeprowadzonych audytów, wynika szereg korzyści. Poszczególne placówki otrzymały interdyscyplinarne raporty oraz konkretne rekomendacje do zmian na terenie szkoły. Dotyczyły one m.in. kwestii związanych z uporządkowaniem parkowania w okolicy szkół czy wyznaczenie zatok postojowych tzw. Kiss&Ride.