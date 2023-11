Gdańsk: Spłonęły samochody fundacji opiekującej się dziećmi z białaczką

Spłonęły trzy samochodu wykorzystywane przez Fundację z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką, opiekującą się pacjentami Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zdaniem prezeski fundacji Marty Czyż-Taraszkiewicz, było to podpalenie.

"W Halloweenową noc, po tym jak odpoczywaliśmy po strasznych zabawach i zajęciach z małymi Wojownikami z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, ktoś podpalił wykorzystywane przez Fundację auta" - napisała w środę w mediach społecznościowych prezeska Fundacji z Pompą Marta Czyż-Taraszkiewicz.

W rozmowie z PAP wyjaśniła, że trzy auta były zaparkowane przy ul. Sobieskiego w Gdańsku - Wrzeszczu. "Dwóch mini vanów na co dzień używaliśmy do załatwiania fundacyjnych spraw. Z tego powodu zostaliśmy praktycznie bez możliwości transportowych - często woziliśmy nimi przedmioty, które nie mieszczą się do zwykłych aut osobowych" - mówiła.

Zaznaczyła, że po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie samochody fundacyjne służyły także uchodźcom, którzy trafili na leczenie do Gdańska. "Tymi autami mogliśmy zapewnić im opiekę, woziliśmy ich na badania, przewoziliśmy im rzeczy w trakcie przeprowadzek" - wyjaśniła Czyż-Taraszkiewicz.

Jej zdaniem było to podpalenie. "Najpierw stwierdzili to gaszący nasze auta strażacy, a następnego dnia potwierdził biegły, który oglądał wypalone wraki" - stwierdziła i dodała, że każdy ze spalonych aut wart był ok. 5 tys. złotych.

W pożarze nikt nie ucierpiał. "Obraz spalających się samochodów, ogień sięgający koron drzew na długo zostanie w naszych głowach. Jest mi ogromnie przykro, ciężko uspokoić emocje. Wartość aut nie była duża, ale znaczenie w działalności fundacji ogromne" - przekonuje szefowa organizacji.

Sprawą zajmują się gdańscy policjanci. "W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległy cztery pojazdy. Po ugaszeniu pożaru na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy wykonali oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną" - mówiła PAP oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.

Zaznaczyła, że kryminalni sprawdzili, czy teren jest objęty działaniem kamer monitoringu. "Wstępna opinia biegłego nie wykazała przyczyny pożaru i będzie ona ustalana podczas prowadzonego postępowania" - zaznaczyła.

Dodała, że policjanci prowadzą pod nadzorem prokuratora dochodzenie w sprawie zniszczenia mienia, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać sprawców.