Gdańsk: Spotkanie poświęcone współpracy Ukrainy z UE w Europejskim Centrum Solidarności

W piątek w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Ukraina Europejskiego Komitetu Regionów (EKR). Z punktu widzenia komitetu jest szalenie ważne w bieżących okolicznościach – mówił przewodniczący komitetu Vasco Cordeiro. Spotkanie było poświęcone współpracy UE z Ukrainą.

W piątkowym spotkaniu wzięli udział m.in. prezydent Gdańska i przewodnicząca Grupy Roboczej Ukraina Aleksandra Dulkiewicz, przewodniczący EKR Vasco Cordeiro oraz szefowie politycznych frakcji tym komitecie.

"24 lutego to pewnie już dla każdego z nas będzie data szczególna. Wprawdzie od aneksji Krymu minęło już dziewięć lat, ale od pełnoskalowej inwazji militarnej Rosji właśnie mija dwanaście miesięcy. Dlatego bardzo cieszę się, że EKR, instytucja UE, która zrzesza niemal czterystu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Unii Europejskiej podjęła decyzję, żeby właśnie tutaj w Gdańsku odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Ukraina zajmującej się współpracą UE z Ukrainą na poziomie władz lokalnych i regionalnych" - podkreśliła prezydent Gdańska.

Wskazała, że wśród tematów poruszonych podczas spotkania znalazły m.in. wątki związane z walką z korupcją i z transparentnością wydawania środków publicznych.

"Co bardzo ważne, przyjaciele ze strony ukraińskiej robią bardzo wiele i mają wielką świadomość, także jako społeczeństwo obywatelskie, że jest to jeden z ważnych kroków do wejścia do Unii Europejskiej. To bardzo ważne, że możemy także ich w tych wysiłkach wspierać" - mówiła.

Vasco Cordeiro zaznaczył, że z punktu widzenia komitetu regionów spotkanie to jest szalenie ważne w bieżących okolicznościach. "Nie tylko dlatego, że obchodzimy pierwszą rocznicę inwazji na Ukrainę, ale również dlatego, że tak wiele pracy już zostało wykonane przez EKR, przez Ukrainę, jej władze lokalne i regionalne, przez tamtejsze stowarzyszenia" - mówił przewodniczący Cordeiro.