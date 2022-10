Gdańsk: Sprawa zabójstwa dwóch kobiet z Nowego Stawu wraca na wokandę

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił w piątek wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 2021 r. w sprawie zabójstwa dwóch kobiet z Nowego Stawu (woj. pomorskie) i skierował go do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji skazał 51-latka na 25 lat pozbawienia wolności.

W piątek Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 29 czerwca 2021 r., który skazał 51-letniego T.P. (Sąd zezwolił jedynie na podawanie inicjałów mężczyzny - przyp. red.) na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo siostry i konkubiny.

W uzasadnieniu sędzia SA Włodzimierz Brazewicz podkreślił, że Sąd rozpoznając sprawę doszedł do wniosku, że jedno z tych zabójstw nie zostało popełnione z zamiarem bezpośrednim tylko z zamiarem ewentualnym. "Była to jakby chęć obronienia, odruchu. Niestety, w trakcie tego zdarzenia zginęła siostra oskarżonego" - uzasadniał sędzia.

Dodał, że w trakcie procesu oskarżony nie negował tego, że jest sprawcą tego zdarzenia. "To on miał w ręku nóż. Siostra skoczyła mu na plecy, on chciał się od niej uwolnić. Uderzył nożem i to uderzenie okazało się śmiertelne" - stwierdził sędzia.

"Sąd Apelacyjny z uwagi na taką dość nietypową konstrukcję wyroku, gdzie przyjęto, że oba czyny stanowią jedno zachowanie z artykułu 91 KK i za to została wymierzona jedna kara, doszedł do wniosku, że są dwa powody, dla których ten wyrok nie może się w tym zakresie ostać" - uzasadniał sędzia Braziewicz

Wśród powodów wskazał, że Sąd Apelacyjny musiałby "ewentualnie dokonywać ustalenia, że zabójstwo siostry zostało dokonane z zamiarem ewentualnym i jednocześnie uchylać do ponownego rozpoznania co do kar" a także, że gdyby sąd "wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności to pozbawiłby oskarżonego drugiej instancji, dlatego że zostałaby orzeczona kara eliminacyjna, od której nie wolno już się odwołać" - ocenił sędzia.

Podkreślił również, że Sąd Apelacyjny wskaże sądowi niższej instancji, do którego trafi sprawa, możliwość ograniczenia postępowania dowodowego do niezbędnego minimum.

Do zabójstwa dwóch kobiet doszło wieczorem 27 lipca 2020 roku w Nowym Stawie w powiecie malborskim.

Mężczyzna wszedł do sklepu, gdzie kupił i wypił na miejscu wódkę, a następnie powiedział, że zabił dwie osoby. Obsługa sklepu powiadomiła policję. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki dwóch kobiet. Jedną była 44-letnia siostra, a drugą 50-letnia konkubina T. P. Obie kobiety miały rany kłute. U siostry sprawcy biegły stwierdził jedną ranę. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci była tamponada serca spowodowana krwawieniem z przeciętego serca.

Jak ustalili śledczy, konkubina mężczyzny została dźgnięta siedem razy, a bezpośrednią przyczyną jej śmierci był wstrząs krwotoczny.

Prokuratura oskarżyła T. P. o popełnienie dwóch zabójstw w zamiarze bezpośrednim. Zarzucono mu także użycie przemocy wobec policjanta oraz strażnika miejskiego podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych - 51-latek zaatakował funkcjonariuszy dzień przed morderstwem podczas interwencji domowej, o którą prosiła jego siostra.

Za atak na funkcjonariuszy Sąd Okręgowy w 2021 r. skazał T.P. na karę roku pozbawienia wolności. Piątkowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie uchylił tej kary.