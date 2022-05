Gdańsk: Szkoła otrzymała akt objęcia opieką grobu żołnierza "Łupaszki"

Na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku odbyła się w poniedziałek uroczystość przekazania aktu objęcia opieką grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski, żołnierza 5. Brygady Wileńskiej AK ppor. Jerzego Lejkowskiego przez. Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku.

W poniedziałek dyrektor oddziału IPN w Gdańsku Paweł Warot przekazał akt objęcia opieką mogiły weterana walk o wolność i niepodległość Polski, żołnierza 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej Jerzego Lejkowskiego, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Akt odebrała dyrektor placówki Aleksandra Wilde.

"Osoba bohatera, żołnierza ppor. Jerzego Lejkowskiego +Szpagata+ jest właśnie przykładem niezłomności i niezwykłej odwagi. To żołnierz, który toczył bój, walczył z okupantem niemieckim i sowieckim, który również po zakończeniu II wojny światowej nie złożył broni, ale w dalej walczył. Uznał bowiem, że aby Polska była w pełni suwerenna, trzeba z kraju wypędzić Sowietów, drugiego okupanta, który funkcjonował na polskiej ziemi" - mówił podczas uroczystości dyrektor IPN w Gdańsku Paweł Warot.

Dzięki pracownikom Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku mogiła żołnierza jest już w ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Prezes IPN zatwierdził wpis pod numerem 1306.

Przy przekazaniu aktu była córka Jerzego Lejkowskiego, Maria Barabasz. Jest nauczycielką w Szkole Muzycznej w Gdańsku i to właśnie klasa, której jest wychowawczynią otrzymała odpowiedzialność za grób. Podczas przemówienia i podziękowania nie kryła łez wzruszenia. Maria Barabasz podziękowała władzom IPN za dbanie o pamięć jej ojca.

Jerzy Lejkowski ps. "Szpagat" (ur. 15 października 1923 r. Wilno, zm. 6 lipca 1991 r. Gdańsk) - był jednym z pierwszych partyzantów na Wileńszczyźnie. Do konspiracji wstąpił w 1939 r., składając przysięgę w Związku Walki Zbrojnej. W sierpniu 1943 r. wszedł do oddziału dowodzonego przez por. Antoniego Burzyńskiego "Kmicica". Po podstępnym zamordowaniu Burzyńskiego i rozbiciu oddziału przez partyzantkę sowiecką, komendę nad resztą żołnierzy "Kmicica" objął mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszko". Pod jego dowództwem w szeregach późniejszej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Jerzy Lejkowski walczył do 1946 r.