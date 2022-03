Gdańsk: Szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 czynny tylko do końca marca

1 kwietnia Szpital Tymczasowy w Gdańsku kończy działalność w wyniku decyzji Ministerstwa Zdrowia, które zamyka działalność takich placówek w Polsce z powodu malejącej liczby pacjentów – poinformował rzecznik gdańskiego oddziału NFZ Mariusz Szymański. W szpitalu pomoc znalazło 559 pacjentów.

Placówka otrzymała oficjalne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymaniu finansowania Szpitala Tymczasowego w Gdańsku od 1 kwietnia - poinformowała PAP rzeczniczka szpitala Copernicus Katarzyna Brożek.

Informację potwierdził rzecznik gdańskiego oddziału NFZ Mariusz Szymański. "Szpital tymczasowy w budynku Amber Expo kończy działalność - to wynik decyzji Ministerstwa Zdrowia, które zamierza wygasić działalność tego typu placówek w całej Polsce z powodu malejącej liczby pacjentów".

Ministerstwo Zdrowia od 1 kwietnia nie będzie finansować oddziałów covidowych i szpitali tymczasowych.

"Po tej dacie będą finansowane w ramach obowiązującej umowy na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" - dodaje rzecznik gdańskiego oddziału NFZ.

Rzeczniczka szpitala Copernicus Katarzyna Brożek przekazała, że "parę dni trwało wypisywanie pacjentów do domu lub innych szpitali, jeśli wymagali nadal hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. W chwili obecnej w szpitalu nie ma już żadnego pacjenta, a sam szpital tymczasowy pozostaje w gotowości".

Sprzęt, którym dysponowała placówka, będzie przekazany do innych pomorskich szpitali.

"To bardzo nowoczesny sprzęt, super łóżka. Wyposażenie będzie wykorzystane przez spółkę Copernicus. Co nie będzie wykorzystane, trafi do innych szpitali. Zostanie przekazane nieodpłatnie, aby wesprzeć działalność medyczną" - powiedział na antenie Radia Gdańsk dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Jerzy Karpiński.

Szpital Tymczasowy w Gdańsku początkowo działał przez cztery miesiące, od marca 2021 r. W tym czasie przyjął 808 pacjentów. Ponownie rozpoczął działalność w grudniu ubiegłego roku. Przez ten okres do szpitala trafiło 559 pacjentów.