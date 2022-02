Gdańsk: Sztab kryzysowy i nowy punkt konsultacyjny dla Ukraińców

Codziennie spotykamy się w ramach sztabu kryzysowego, żeby monitorować sytuację na bieżąco - powiedziała w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Według niej, wyzwaniem będzie przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci z Ukrainy.

W piątek, przed budynkiem Urzędu Miasta Gdańska zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem m.in. prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

"Poza oburzeniem potrzebne są konkretne działania. Codziennie o godz. 8:30 spotykamy się w ramach Sztabu Kryzysowego, żeby monitorować na bieżąco sytuację i reagować" - powiedziała prezydent Dulkiewicz.

Miasto wspólnie z Fundacją Gdańską opracowało sposób "łączenia tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy pomoc chcą oferować". "Nasz program +Gdańsk Pomaga+, który przygotowaliśmy na czas pandemii, dziś staję się programem +Gdańsk Pomaga Ukrainie+" - zapowiedziała prezydent Gdańska.

"Spodziewamy się kobiet i dzieci. Wyzwaniem będą szkoły i ich przystosowanie, bo większości będą to dzieci z obowiązkiem szkolnym. Dzisiaj - mamy w mieście 82 tys. uczniów, z czego ponad 2 tys. z nich to uczniowie z doświadczeniem migracyjnym". Prezydent Gdańska powiedziała, że wyzwaniem jest brak koordynatorów, którzy będę odpowiedzialni za integrację uczniów. W związku z tym zamierza złożyć na ręce wojewody i ministra edukacji prośbę o powołanie takich osób.

W konferencji prasowej udział wziął również Maksym Sliazin - Ukrainiec, który 8 lat temu, po ataku na Donbas, wyjechał do Gdańska.

Maksym powiedział, że w Gdańsku doświadcza pomocy od wielu lat. Zaznaczył również, że on i jego przyjaciele ze wspólnoty rosyjskojęzycznej dokładają wszystkich sił, by wspierać i pomagać potrzebujących. "Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to zaraz po tym spotkaniu jadę na granicę żeby pozabierać kobiety z dziećmi. Przed momentem dzwoniłem i usłyszałem, że chłopaków nie przepuszczają przez granicę. Musimy się przygotować, że to będzie trudny czas, czas wyzwań. Ale wierzę, że Pan Bóg pozwoli nam zrobić wspólne dzieło" - powiedział Maksym.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Gdańsku Joanna Pińska przypomniała, że "żeby uzyskać pomoc, która jest gwarantowana przez rząd polski, to osoby muszą wystąpić o status uchodźcy albo o inną formę pomocy prawnej na terenie Rzeczpospolitej, wtedy te miejsca są dla nich dedykowane".

Prezydent Gdańska zauważyła, że ludzie, którzy przyjadą do Polski, w tym także do Gdańska, nie będą mieli żadnego statusu ochrony międzynarodowej. "Dlatego tak bardzo apelujemy o wsparcie. Stąd działania organizacji pozarządowych i Fundacji Gdańskiej, które mogą taką pomoc świadczyć bez ochrony międzynarodowej" - tłumaczyła Dulkiewicz.

Prezydent zachęcała mieszkańców Gdańska, przedsiębiorców o zgłaszanie chęci pomocy na stronie www.gdanskpomaga.pl. "Potrzebni są tłumacze, psycholodzy, którzy mówią po ukraińsku" - dodawała prezydent.

W Gdańsku przygotowywane jest miejsce, które ma być punktem koordynacyjnym. Władze miasta zamierzają w tej sprawie rozmawiać z wojewodą pomorskim i namawiać go, by w tym punkcie zasiadali również urzędnicy Urzędu Województwa Pomorskiego do spraw cudzoziemców.

Punkt konsultacyjny ma zostać uruchomiony w sobotę o godz. 10. Będzie się znajdował przy ulicy Dolna Brama 8 w Gdańsku.