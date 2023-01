Gdańsk: Ukradł samochód i uderzył w szlaban; 67-letni kierowca twierdził, że zażywał narkotyki

Policjanci z Gdańska zatrzymali 67-letniego mężczyznę, który ukradzionym samochodem uderzył w szlaban. Policjantom powiedział, że przed kolizją zażywał narkotyki. Mężczyzna już wcześniej był karany za kradzieże.

Gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 67-letniego sprawcę kolizji, który ukradzionym samochodem uderzył w szlaban.

"W poniedziałek wieczorem policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Pszennej w Gdańsku świadkowie ujęli mężczyznę, który samochodem marki Kia Picanto uderzył w szlaban, a następnie chciał uciec z miejsca zdarzenia" - przekazała w środę oficer prasowy KMP w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska.

Policjanci ustalili, że podczas zdarzenia mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał do prawej krawędzi drogi i uderzył w szlaban oraz w znak drogowy.

"Okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, natomiast badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy" - zaznaczyła Ciska.

Wskazała jednocześnie, że podczas rozmowy z funkcjonariuszami gdańszczanin przyznał, że wcześniej zażywał narkotyki.

"Mając podejrzenie, że kierujący samochodem osobowym jest pod wpływem środków odurzających, w szpitalu została pobrana krew do dalszych badań" - relacjonowała policjantka.

Dodała, że do komisariatu na Śródmieściu zgłosiła się gdańszczanka i poinformowała o kradzieży samochodu, którym kierował 67-latek.

Zatrzymany gdańszczanin trafił do policyjnego aresztu. We wtorek usłyszał zarzuty za kradzież samochodu wartego 5 tys. zł. "Podejrzany wcześniej był już karany za kradzieże, dlatego za to przestępstwo odpowie w warunkach recydywy" - oznajmiła podinsp. Ciska.

Za kradzież w warunkach powrotu do przestępstwa grozi 7,5 roku więzienia. Za kierowanie samochodem pod wpływem środków odurzających grozi do dwóch lata więźnie i sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem narkotyków grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.