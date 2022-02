Gdańsk: Ukradł znajomemu 70 tys. zł, gdy ten zasnął; usłyszał zarzuty

Pięć lat więzienia grozi 40-latkowi z Gdańska, który okradł mieszkanie swojego znajomego, gdy ten spał. Wcześniej mężczyźni razem pili alkohol. Złodziej wyniósł z domu 70 tys. zł.

Jak powiedział we wtorek oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski, w ubiegłym tygodniu do funkcjonariuszy z komisariatu na Przymorzu zgłosił się 52-letni mieszkaniec Gdańska i zawiadomił o kradzieży 70 tys. zł, które miał w mieszkaniu. "Policjanci ustalili, że dzień przed kradzieżą do pokrzywdzonego przyszedł znajomy, z którym następnie 52-latek pił alkohol. Gdy mężczyzna obudził się następnego dnia, stwierdził, że z mieszkania zginęły jego oszczędności" - dodał Chrzanowski.

40-letni gdańszczanin został zatrzymany w jednym z mieszkań na Przymorzu. Dodatkowo podczas kontroli policjanci znaleźli i zabezpieczyli w mieszaniu nowe, markowe ubrania, kilka par sportowych butów, wartościowy zegarek oraz paragony z datą zakupu. Rzeczy były nowe, z metkami, część ubrań była ukryta w pralce. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzut kradzieży 70 tys. zł. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.