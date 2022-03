Gdańsk: Ulicami miasta przeszła Trójmiejska Manifa

Około 200 osób przeszło w niedzielę ulicami Gdańska w 18. Manifie Trójmiasto. Uczestnicy skandowali hasła m.in. "Feminizm bez granic" i "wolność, równość, pomoc wzajemna".

18. Manifa Trójmiasto rozpoczęła się o godz. 14 na ulicy Długiej w Gdańsku. Tegoroczne hasło Manif w całej Polsce brzmiało: "Feminizm bez granic". Jak podkreślali organizatorzy, "atak wojsk Putina na Ukrainę tylko podkreślił pokojowy przekaz tegorocznych Manif w Polsce: +Stop wojnie i przemocy+".

"Idziemy na rzecz solidarności i pokoju. Mamy wojnę. Wojnę w Ukrainie, wojnę na granicy polsko-białoruskiej, wojnę w wielu miejscach na świecie. My tu dziś idziemy na rzecz pokoju" - powiedziała do zgromadzonych jedna z organizatorek, działaczka społeczna Lidia Makowska.

"W tym roku szczególnie rozumiemy +feminizm bez granic+, hasło tegorocznej manify, jako solidarność ze wszystkimi uchodźczyniami i uchodźcami, tymi z Ukrainy, Afryki, Bliskiego Wschodu i Afganistanu. Pamiętamy o wszystkich uchodźcach i uchodźczyniach. +Feminizm bez granic+ to też otwartość na migrację i sprzeciw wobec łamania konwencji genewskiej. +Feminizm bez granic+ to bezgraniczne siostrzeństwo wobec patriarchalnej przemocy. Nigdy nie będziesz szła sama" - powiedziała Makowska.

Po jej przemówieniu do zgromadzonych zwróciła się członkini gdańskiego koła Związku Ukraińców w Polsce dr Marta Koval. "800 kilometrów stąd jest ukraińska granica. Dziś jest to granica między światem spokoju a wojną. Ukraina to rzeczownik rodzaju żeńskiego i właśnie na plecach kobiet, ukraińskich kobiet spoczywa ogromny ciężar. To ich mężowie, bracia, synowie idą na front. I to kobiety muszą ich pożegnać. I wziąć na siebie odpowiedzialność za dzieci i za osoby starsze. Za każdego, kto potrzebuje pomocy" - powiedziała.

"Jeżeli znacie państwo matki rosyjskie, powiedzcie im, że to ich synowie będą mieć na rękach krew. Bo do ukraińskich miast strzela nie Putin, i nie Ławrow, strzelają do ludzi, do dzieci, w szkoły, w szpitale, zwykli ludzie, dzieci rosyjskich matek. I oni też będą odpowiedzialni za te przestępstwa. Powiedzcie rosyjskim matkom, żeby zabierały z Ukrainy swoje dzieci" - mówiła Koval.

Członkini gdańskiego koła Związku Ukraińców w Polsce opowiedziała zebranym o wiadomości, którą otrzymała w niedzielny poranek: "grupa wolontariuszek z Kijowa, która jechała busikiem, została rozstrzelana. W busie było 5 dziewczyn, wolontariuszek. Najstarsza z nich miała 22 lat" - zakończyła.

Po przemówieniach uczestnicy Manify przeszli ulicami miasta na pl. Solidarności. W trakcie przemarszu uczestnicy skandowali hasła: "Feminizm bez granic", "Solidarność naszą siłą", "Wolność, równość, pomoc wzajemna" i "Rewolucja jest kobietą".

Manifestację zabezpieczało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Jak przekazał PAP oficer prasowy KMP w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski policja nie musiała interweniować.