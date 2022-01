Gdańsk: Uroczystości święta szkoły w rocznicę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

W 3. rocznicę śmierci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbyły się uroczystości Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

W piątek kontynuowane są w Gdańsku uroczystości związane z 3. rocznicą tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W auli w gmachu biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczystość święta powołanego przed dwoma laty Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza.

Brat zamordowanego prezydenta, były dziennikarz, a dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Adamowicz powiedział, że choć potocznie mówi się, że czas leczy rany, to tak do końca nie jest, bo to nie było naturalne wydarzenie, tylko to była brutalna egzekucja publiczna.

"Mówiono tutaj o wielu wartościach. Zresztą one wybrzmiały w hymnie szkoły, a te wartości, to szacunek, otwartość, tolerancja. Powiem trochę inaczej - poznanie i sama wiedza, ona może posłużyć realizowaniu tych trzech elementarnych wartości" - powiedział Adamowicz. Podkreślił, że poznanie i wiedza służy poznaniu i zrozumieniu drugiego człowieka. Podczas uroczystości pokazano prezentację uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego "Paweł Adamowicz jako gdańszczanin".

W związku z uroczystościami rocznicowymi w piątek zostanie ogłoszony laureat Nagrody Komitetu Regionów im. Pawła Adamowicza, która jest przyznawana za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości została ustanowiona przez Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i miastem Gdańsk.

W piątek, o godz. 14 w Galerii Palowej w Ratuszu Głównego Miasta zostanie otwarta też wystawa "Cisza. Gdańscy fotoreporterzy Prezydentowi". Na godz. 18 zaplanowano mszę św. w Bazylice Mariackiej w intencji Pawła Adamowicza, po zakończeniu której, przy grobie zamordowanego prezydenta, odbędzie się modlitwa międzywyznaniowa.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 r. w wyniku zadania mu ran przez zamachowca podczas udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W grudniu ub.r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, po prawie trzech latach śledztwa, skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko zatrzymanemu zaraz po zbrodni Stefanowi W. Mężczyźnie grozi dożywotnie więzienie.