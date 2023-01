Gdańsk: Urzędnicy dostarczą mieszkańcom decyzje podatkowe

We wtorek w Gdańsku rozpocznie się dostarczanie mieszkańcom decyzji dotyczących podatku od nieruchomości. Zajmą się tym gdańscy urzędnicy. Do przekazania 110 tys. decyzji zaangażowanych zostanie 110 urzędników.

"Już po raz czternasty decyzje dotyczące podatku od nieruchomości dostarczą gdańszczanom osobiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku" - przekazał w komunikacie inspektor gdańskiego magistratu Dariusz Wołodźko.

Podkreślił, że w tym roku 110 urzędników dostarczy około 110 tys. decyzji podatkowych.

Akcja rozpocznie się 10 stycznia i potrwa do 11 lutego. Jest to - jak wskazuje urzędnik - rozwiązanie bardziej ekonomiczne oraz efektywniejsze: "koszty doręczenia są o niemal połowę niższe niż wysyłka pocztą, a skuteczność doręczenia decyzji bezpośrednio do mieszkańców wynosi ponad 90 proc." - stwierdził w przesłanym komunikacie.

Deklaracje będą doręczane od poniedziałku do soboty od godz. 9 do godz. 20. Urzędnik podkreślił, że doręczyciele (czyli pracownicy gdańskiego magistratu) nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zamkniętą przesyłkę.

"Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej" - oznajmił Wołodźko.

Ponadto, urzędnik może zostawić przesyłkę u dorosłego domownika lub naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi. Natomiast osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Wołodźko dodał, że w tym roku papierowych decyzji do rozniesienia będzie mniej niż w poprzednich latach. Jest to - jego zdaniem - efekt kampanii "Podatki online - Przyjazne deklaracje w Gdańsku".

"W tym roku blisko 15 tysięcy podatników w Gdańsku otrzyma decyzje podatkowe w formie elektronicznej" - stwierdził w komunikacie. Zaznaczył, że jest to "wygodne, szybkie, tanie i ekologiczne".

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać decyzję elektronicznie, muszą złożyć odpowiedni wniosek dostępny w biuletynie informacji publicznej gdańskiego urzędu www.bip.gdansk.pl.

Urzędnicy przekonują, że podatek od nieruchomości można opłacić elektronicznie lub w opłatomatach zlokalizowanych w Zespołach Obsługi Mieszkańców.

Wpłat podatku bez prowizji można dokonać również w ośmiu oddziałach Banku Pekao na terenie Gdańska.