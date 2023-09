Gdańsk: Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji z powodu półmaratonu

W niedzielę odbędzie się w Gdańsku półmaraton. Trasa biegu będzie wiodła głównymi ulicami miasta, przez co część z nich zostanie czasowo zamknięta. Inaczej będzie też kursowała komunikacja miejska.

W niedzielę przez główne arterie Gdańska przebiegnie ok. 4 tys. biegaczy biorących udział w Garmin Półmaraton Gdańsk. Start i meta zawodów zlokalizowane będą na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.

Przedstawicielka gdańskiego magistratu Paulina Chełmińska, w przesłanym komunikacie podała, że w tym dniu ul. Pokoleń Lechii Gdańsk zostanie zamknięta dla ruchu od godz. 8 do 16.30. Zaznaczyła, że ruch na pozostałej części trasy będzie wyłączany lub ograniczony kaskadowo.

Od godz. 5 rano zmian w organizacji ruchu należy spodziewać się na Błędniku oraz Podwalu Grodzkim (utrudnienia do godz. 12:30). Od godz. 5:30 utrudnienia będą na al. Zwycięstwa - do czołgu do godz. 12:45, a do al. Hallera do godz. 13. Od godz. 6 zmieniona zostanie organizacja na al. Grunwaldzkiej - do godz. 13 do wysokości Jaśkowej Doliny, do 13:15 do wysokości Abrahama, 15 min. później do ul. Derdowskiego. Po godz. 8 zmiany obejmą ul. Pomorską w kierunku Jelitkowa (do godz. 14). Utrudnień należy spodziewać się również na ul. Jana z Kolna w obu kierunkach i Marynarki Polskiej (między godz. 9:30 a 12:30). Od godz. 10:30 do 14:30 zmiany w ruchu będą na ul. Chłopskiej (w kierunku Zaspy) i Czarnym Dworze w stronę al. Hallera. Między godz. 10:30 a 15 zmieniona zostanie organizacja ruchu także na al. Płażyńskiego w kierunku Marynarki Polskiej.

W związku z biegiem wystąpią również utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Utrzymany zostanie ruch tramwajowy, który będzie wstrzymywany czasowo na skrzyżowaniach ulic: al. Zwycięstwa i al. Hallera (między godz. 10 a 13); Chłopska i Obrońców Wybrzeża (10.30-14.30); Czarny Dwór, Hallera, Płażyńskiego (11-15).

Na czas zmienionej organizacji ruchu, w rejonie Galerii Bałtyckiej zostaną ustawione dwa tymczasowe słupki przystankowe: Galeria Bałtycka 93 i 97 dla linii 122, 199 i 124, 127, 158 kierowanych na trasy objazdowe.

W komunikacie podano, że w trakcie trwania biegu zmieni się rozkład jazdy także na liniach autobusowych: 115, 122, 124, 127, 158, 162, 199, 148, 149, 227. Na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku www.ztm.gda.pl dostępne są szczegóły zmian.

