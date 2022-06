Gdańsk: W Bazylice Mariackiej odbyło się nabożeństwo związane z powrotem ołtarza Świętej Trójcy Bractwa św. Jerzego

W sobotę, w wigilię uroczystości Najświętszej Trójcy, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbyło się specjalne nabożeństwo dziękczynne związane z powrotem do świątyni ołtarza Świętej Trójcy Bractwa św. Jerzego.

Gotycki ołtarz Pietas Domini z 1435 r. po 78 latach wrócił do Bazyliki Mariackiej 16 marca 2020 roku. Pierwotnie uroczystość powitania unikatowego dzieła sztuki zaplanowana była na 4 kwietnia 2020 r., jednak plany pokrzyżowała pandemia.

W sobotę w Bazylice Mariackiej modlitwie przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda oraz ewangelicki biskup Christian Stäblein. Uroczystość odbyła się dwóch językach - polskim i niemieckim. Uczestniczyli w niej m.in. konsul generalna Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Ewangelicki biskup Christian Stäblein podziękował za możliwość świętowania przybycia ołtarza do Gdańska. Biskup nawiązał do dwuletniej pandemii i przesunięcia uroczystości o dwa lata oraz wojny w Ukrainie. "Tylko 1100 km stąd w Kijowie, ale także we Lwowie, ale przede wszystkim na wschodzie Ukrainy w Donbasie trwa straszna wojna. Agresja Putina, w której naród ukraiński oczekuje naszego wsparcia i na nie zasługuje. Od 24 lutego Europa nie jest już tą samą Europą" - powiedział biskup Stäblein.

Metropolita Gdański arcybiskup Tadeusz Wojda wskazał na początku kazania, że nie trzeba patrzeć daleko by widzieć wojnę, bo nasze serce jest podzielone i nie jest w stanie kochać drugiego człowieka. "Głębokość bogactwa Bożego jest odpowiednikiem pełni jaka jest tylko w Bogu i jednocześnie symbolem hojności, z jaką Bóg rozdziela swoje dary" - mówił m.in. podczas kazania abp Wojda. "Mądrość, o której mówi św. Paweł, wskazuje na źródło poznania i wiedzy, jaka jest w Bogu. Bóg ją pokazuje człowiekowi i zaprasza do korzystania z niej" - dodał.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Cappella Gedanensis, która wykonała utwory kompozytorów związanych z gdańskim kościołem Mariackim - Andreasa Hakenbergera, Maximiliana Dietricha Freislicha i Fransiscusa de Rivulo.