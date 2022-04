Gdańsk: W mieście posadzono 300 dębów szypułkowych

Trzysta nowo posadzonych dębów szypułkowych oraz ambulans dla zwierząt, który został przekazany gdańskiej straży miejskiej, to bilans akcji Wiosna w Gdańsku, która odbyła się w sobotę na Zaspie.

W sobotę na zieleńcu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Czarny Dwór odbyła się druga w tym roku akcja sadzenia drzew, dzięki której pojawiło się tam 300 dębów szypułkowych. Na mieszkańców, którzy uczestniczyli w nasadzeniach czekało kilkaset sadzonek niezapominajek i stokrotek oraz 1 tys. opakowań nasion łąk kwietnych. Sobotnia akcja to kolejne nasadzenia przeprowadzone przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Dęby szypułkowe, które zostały posadzone przez mieszkańców mają od 2 do 3 lat i mierzą od 50 do 70 cm.

"Bardzo konsekwentnie, co jakiś czas, zapraszamy Państwa do różnych dzielnic naszego miasta, po to żebyśmy razem sadzili drzewa. Bo drzewa to bioróżnorodność, drzewa pomagają nam chronić klimat i oczyszczają nasze powietrze" - mówiła podczas akcji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Podczas spotkania Dulkiewicz przekazała też funkcjonariuszom straży miejskiej nowy sprzęt. Chodzi o specjalistyczny samochód, który jest najważniejszym narzędziem działającej w ramach Referatu Ekologicznego, Sekcji Ochrony Zwierząt.

Sekcja działa od początku tego roku, a jej funkcjonariusze mają pomagać chorym i rannym zwierzętom oraz reagować w przypadkach znęcania się nad nimi. W czerwcu ubiegłego roku miejscy radni zdecydowali, że część środków z budżetu Wydziału Środowiska została przeznaczona na zakup pojazdu na potrzeby nowo utworzonej sekcji. Auto kosztowało niemal 300 tys. zł. Samochód jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do odławiania i transportu zwierząt: transportery różnej wielkości, chwytaki, podbieraki i sieci weterynaryjne, żywołapki, drabinę teleskopową, a także nosze dla zwierząt.