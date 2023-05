Gdańsk: W MIIWŚ otwarto wystawę "Wielki Głód w Kazachstanie"

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w czwartek otwarto wystawę pn. "Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłyk). Historia nieznana". Jest ona efektem działającej od roku Polsko Kazachstańskiej Komisji Historycznej.

"Wystawa została podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiliśmy współpracę polsko-kazachstańską od XVIII wieku, od zesłańców. A w drugiej części pokazujemy, jako pierwsi w Polsce, historię sowietyzację Kazachstanu i Wielkiego Głodu" - mówił w czwartek PAP współautor wystawy dr Dmitriy Panto z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

"Chcemy pokazać skalę Wielkiego Głodu i spustoszenie Kazachstanu w latach 30." - dodał.

Dr Jerzy Rochoziński z Instytutu Pileckiego, który współtworzył wystawę podkreślił, że na 16 planszach zostały umieszczone archiwalne zdjęcia oraz teksty i cytaty m.in. z rosyjskich raportów. "One pokazują stosunek kolonizatorów do ludności kazachskiej" - tłumaczył.

Ekspozycja "Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłyk). Historia nieznana" opowiada o Wielkim Głodzie w Sowieckim Kazachstanie w latach 1930-1933. Jak podaje Muzeum II Wojny Światowej wskutek represji i głodu zmarło wówczas co najmniej 1 mln 200 tys. osób, co daje ok. 1/3 wszystkich mieszkańców kraju.

"Opustoszały kraj w połowie lat 30. XX wieku Józef Stalin postanowił wypełnić deportowanymi narodami, w tym obywatelami polskimi, potrzebne były bowiem ręce do pracy w licznych zakładach i kopalniach. Spirala terroru nakręcała kolejne tragedie" - podało muzeum.

Dyrektor instytucji prof. Grzegorz Berendt podkreślił, że wystawa jest "symbolicznym wyrazem wdzięczności dla narodu kazachskiego i też wyrazem empatii i zrozumienia dla tragedii, której ten naród doświadczył w okresie rządów bolszewickich".

Wystawa jest bezpłatna i będzie dostępna dla zwiedzających do końca czerwca na poziomie -3 w MIIWŚ.

Powstanie wystawy jest efektem działającej od roku Polsko-Kazachstańskiej Komisji Historycznej, której członkowie spotkali się w czwartek, przed otwarciem wystawy, w siedzibie muzeum w Gdańsku.

Komisja zrzesza historyków, archiwistów i muzealników z Polski i Kazachstanu, którzy wspólnie pracują nad przedstawieniem szerokiej publiczności dotychczas mało znanych aspektów historii i kultury dwóch narodów. W ramach Komisji trwają już prace nad przygotowaniami tomów dokumentów z archiwów Kazachstanu, które jeszcze do ubiegłego roku były tajne.

Obrady Polsko-Kazachstańskiej Komisji w MIIWŚ zakończą się w piątek.