Gdańsk: W niedzielę premiera "Placu Bohaterów" w Teatrze Wybrzeże

Dramat Thomasa Bernharda "Plac Bohaterów" zostanie wystawiony w niedzielę na deskach gdańskiego teatru. Reżyser spektaklu Franciszek Szumiński w rozmowie z PAP wskazywał na specyficzną budowę tekstu, w którym nie ma akcji i przepływu wydarzeń

W niedzielę na Scenie Malarnia Teatru Wybrzeże w Gdańsku odbędzie się premiera "Placu Bohaterów", austriackiego dramatopisarza Thomasa Bernharda.

Reżyser spektaklu Franciszek Szumiński w rozmowie z PAP powiedział, że sztuka ma "specyficzną budowę". "Składa się z trzech aktów, które są długimi rozmowami" - tłumaczył.

Jego zdaniem jest to radykalny zabieg Bernharda. "Nie ma żadnej akcji, nie ma przepływu wydarzeń, a obserwujemy pewne spotkanie" - dodał reżyser.

Tytułowy Plac Bohaterów (Heldenplatz), to miejsce, gdzie w 1938 roku przemawiał do tłumów Adolf Hitler po aneksji Austrii przez Niemcy. To także miejsce, przy którym w tamtym czasie mieszkała rodzina bohatera spektaklu - profesora Schustera, Austriaków żydowskiego pochodzenia.

O historii rodziny widzowie dowiadują się z rozmowy służących, zaufanej gospodyni profesora Schustera pani Zittel i jej młodej pomocnicy Herty.

Dramat powstał w 1988 roku i po jego premierze wywołał w kraju skandal. Ówcześni politycy zarzucali autorowi, że obraża naród.

Reżyser podkreślił, że "Plac Bohaterów" jest próbą przeniknięcia w to miejsce, gdzie to co polityczne, społeczne, narodowe czy zbiorowe, przecina się z tym co osobiste, intymne i prywatne.

"W ostatnich 2-3 latach mieliśmy szereg wydarzeń, które miały charakter zbiorowy, a jednocześnie wdarły się do mojego osobistego życia. Myślę, że te zdarzenia, a także to w jaki sposób Bernhard ujął problem, było moją motywacją" - podkreślił.

Szumiński w Teatrze Wybrzeża pracuje po raz drugi. W 2020 roku wyreżyserował spektakl "Śmierć Iwana Iljicza" Lwa Tołstoja. W rozmowie z PAP przyznał, że gdańska scena jest miejscem z "atmosferą i warunkami". "Aktorzy są chętni i gotowi do pracy, podobnie jak teatr - jest nastawiony na pracę i rozwiązywanie problemów" - powiedział.

W spektaklu wystąpi m.in. Dorota Kolak, która wcieli się w role siostry zmarłego profesora, Annę Schuster oraz Robert Ciszewski, który gra Roberta Schustera, syna zmarłego profesora. W pozostałych rolach wystąpią Katarzyna Z. Michalska, Grzegorz Otrębski, Marzena Nieczuja Urbańska, Jarosław Tyrański, Monika Chomicka-Szymaniak, Małgorzata Brajner, Karolina Kowalska oraz Piotr Chys.

Za scenografię i kostium odpowiada Natalia Kozłowska, za muzykę Marcin Nenko.

Spektakl trwa trzy godziny (z dwiema przerwami). Jego premiera odbędzie się w niedzielę na Scenie Malarnia. Kolejne przedstawienia zostaną zaprezentowane we wtorek i w połowie grudnia br.

Franciszek Szumiński jest absolwentem Wydziału Reżyserii i Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jako reżyser zadebiutował spektaklem "Dzika Kaczka" Henryka Ibsena w kieleckim Teatrze im. Stefana Żeromskiego. Za sztukę "Zamek" według prozy Franza Kafki otrzymał podczas 8. Forum Młodej Reżyserii w 2018 główną nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

