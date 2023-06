Gdańsk: W niedzielę ulicami miasta przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny

W niedzielę ulicami Gdańska przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Chcemy pokazać, że życie jest pewnego rodzaju radością, którą otrzymujemy od Pana Boga i tym chcemy się cieszyć – powiedział PAP rzecznik prasowy marszu Szymon Gajda.

Szymon Gajda przypomniał, że marsz po raz pierwszy przeszedł ponad 11 lat temu.

"W tym roku organizujemy wydarzenie, które z jednej strony jest kontynuacją, a z drugiej strony pewną modyfikacją idei, która przyświecała na samym początku, ponieważ marsz rozwija się w kierunku dodatkowego wydarzenia, jakim jest Festiwal Dla Życia. To inicjatywa, która ma na celu przyciągnięcie nie tylko wierzących i praktykujących katolików, ale również ludzi wątpiących, szczególnie młodzież, która dziś jest bombardowana ideologią ateizmu i coraz trudniej do niej dotrzeć ludziom wierzącym" - wyjaśnił.

"Obie części nazwy marszu mają ze sobą immanentny związek, bo jesteśmy przekonani o tym, że życie najlepiej rozwija się właśnie rodzinie, że rodzina sprzyja życiu. Zwłaszcza w tym roku podkreślamy ideę życia, nie ograniczając się wyłącznie do popularnych w przestrzeni publicznej zagadnień jak +aborcja+, czy +eutanazja+, bo jest to niejako spłycenie całego problemu stawania po stronie życia. Pokazujemy też głębię, jaką ze sobą niesie nauka Jana Pawła II o życiu. Chcemy pokazać, że życie jest pewnego rodzaju radością, którą otrzymujemy od Pana Boga i tym chcemy się cieszyć" - podkreślił Szymon Gajda.

Jak ocenił, "stawanie po stronie życia musi być konsekwentne, a czasami nawet radykalne". "Brak takiej postawy, jej zmiękczanie i relatywizm prowadzi niestety bardzo szybko do zaprzeczenia. To co się dzieje w momencie kiedy mamy do czynienia z pogardą dla życia, najlepiej widać dzisiaj za naszą wschodnią granicą. Ta cała tragiczna historia, która się tam rozgrywa ma swój początek i koniec właśnie w pogardzie dla życia" - powiedział rozmówca PAP.

XI Marsz dla Życia i Rodziny rozpocznie się w niedzielę 18 czerwca o godz. 15 przy Kaplicy Królewskiej w Gdańsku. Uczestnicy przejdą następnie przez Długi Targ, Szafarnię, na wyspę Ołowiankę, gdzie odbędzie się Festiwal dla Życia.

"W trakcie wydarzenia będzie można spotkać przedstawicieli ponad 15 wspólnot. Przewidujemy atrakcje dla dzieci, strefę relaksu, czy food trucki (…).Na festiwalowej scenie odbędą się koncerty zespołów: Na Cały Głos, Małe TGD, Luxtorpeda oraz Kamila Bednarka" - wyjaśnił Szymon Gajda.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął metropolita gdański abp Tadeusz Wojda oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.