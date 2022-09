Gdańsk: W ogrodzie zoologicznym urodziło się pięć gepardów grzywiastych

W gdańskim zoo urodziło się pięć gepardów grzywiastych, cztery samice i jeden samiec. W tym roku, poza gdańskim ogrodem, gepardy urodziły się tylko w jednym ogrodzie w Europie, w zoo w Stuttgarcie - poinformowało gdańskie zoo.

Specjalista ds. marketingu gdańskiego zoo Malwina Spandowska poinformowała w sobotę, że matką kociąt jest Vega, niespełna 4-letnia samica urodzona w szwedzkim zoo Boras. "Do gdańskiego ogrodu przyjechała w czerwcu 2021 r. Kwestia ojca jest nieco bardziej skomplikowana: kocięta z jednego miotu pochodzą od dwóch różnych samców. Ojcami są 7-letni bracia urodzeni w Rostocku, Akin i Thabo, którzy przyjechali do nas we wrześniu 2017 roku" - dodała Spandowska.

Poród nastąpił w nocy z 11 na 12 sierpnia. Na wybiegu urodziły się 4 samiczki i 1 samczyk. Młode otworzyły oczy po 7 dniach. Pierwsze ważenie wykonano w 9 dniu ich życia, a masa ciała kociąt wynosiła wówczas 0,7kg - 0,9kg. Po kolejnych 11 dniach wzrosła do 1,45 - 1,65 kg, a aktualnie wynosi 2,30 - 2,60kg. We wrześniu młode zostały również dwukrotnie odrobaczone.

W pawilonie kocięta są poddawane naświetlaniu lampą UV dwa razy dziennie. W tym czasie matka Vega wychodzi na spacer na wybieg.

Jak informuje gdańskie zoo, w wieku 8-9 tygodni zostaną po raz pierwszy zaszczepione przeciwko panleukopenii, caliciwirusowi i herpeswirusowi. Wtedy będą mogły zostać wypuszczone na okólnik. Szczepienia zostaną powtórzenie po 3 tygodniach i kolejnych 4 tygodniach.

Ze względu na wrażliwość młodych, nie będą one widoczne dla zwiedzających jeszcze przez kilka tygodni.

Gepardy są gatunkiem narażonym na wyginięcie. Zagraża im: utrata i fragmentacja siedlisk, zmniejszenie naturalnej bazy pokarmowej, nielegalne polowania, handel skórami i żywymi młodymi gepardami. W Afryce i Azji zamieszkują otwarte tereny trawiaste, półpustynne, sawanny, suche lasy, środowiska górskie. W Iranie: tereny równinne i solniska.

Gepardy to najszybsze ssaki na świecie. W ciągu trzech sekund potrafią się rozpędzić do prawie 100 km/h, a najszybsze mogą osiągnąć prędkość ponad 120 km/h. Pędzący gepard więcej czasu znajduje się w powietrzu niż dotyka ziemi. Ich długi ogon i pazury, które podczas biegu pozostają częściowo wysunięte zapewniają niespotykaną płynność ruchu i zdolność błyskawicznej zmiany kierunku biegu. To jedyne wielkie koty, które nie potrafią ryczeć. Umieją za to szczekać. Charakterystyczną cechą gepardów jest bardzo dobry wzrok.

