Gdańsk: W sobotę rozpoczyna się 762. Jarmark św. Dominika

Prawie 700 wystawców z Polski i Europy, koncerty, spektakle teatralne i warsztaty dla dzieci. Te atrakcje przygotowano w ramach rozpoczynającego się w sobotę w Gdańsku 762. Jarmarku św. Dominika. Jedna z najstarszych imprez plenerowych w Europie potrwa przez trzy tygodnie.

Tegoroczny Jarmark św. Dominika otworzy ceremonia przekazania kupcom klucza do bram miasta. Uroczystość rozpocznie się w sobotę w południe na progu Dworu Artusa przy Długim Targu. Po niej ulicami miasta przejdzie barwna parada otwarcia Jarmarku.

Wiceprezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Paweł Orłowski, cytowany w przesłanym komunikacie podkreślił, że w tegorocznym Jarmarku swoje produkty zaprezentuje ponad 690 wystawców na 705 stoiskach. "Jesteśmy na sześćdziesięciu pięciu tysiącach metrów kwadratowych. Nie przypadkiem ta ilość się nie zwiększa, stawiamy na jak najlepszą jakość" - wyjaśnił.

Dodał, że w tym roku przeprowadzona została "twarda selekcja" wystawców, "żeby stawiać na produkty unikatowe, lokalne, regionalne, niedostępne na co dzień" - wskazywał.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, również cytowana w komunikacie. dodała, że Jarmark św. Dominika to "nasza gdańska tradycja". "Skoro jesteśmy w Gdańsku, skoro jesteśmy na Pomorzu, to powinniśmy wiedzieć, że spośród tych sześciuset wystawców ponad jedna czwarta to są przedsiębiorcy, artyści, rzemieślnicy z Trójmiasta" - stwierdziła.

Na ulicach w centrum miasta swoje produkty wystawią artyści i rzemieślnicy, producenci regionalnych produktów, kolekcjonerzy oraz restauratorzy. Na jednej z ulic wystawią swoje dzieła polscy projektanci.

Rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Józefowicz w przesłanym komunikacie wskazał, że dla gości odwiedzających Jarmark przygotowane zostały pozycje programowe - zarówno dla tych, którzy wolny czas wolą spędzać spokojnie, familijnie, ale też i tych, którzy stale poszukują emocji i aktywnych działań. "W tym roku zorganizowane zostaną cztery strefy programowe. To na nich odbywać się będą różnorodne koncerty, warsztaty, seanse filmowe i przedstawienia teatralne, które będą współtworzyły tegoroczną imprezę" - podkreślił.

W związku z organizacją Jarmarku św. Dominika zmieniła się organizacja ruchu w centrum Gdańska. Ulice na których stanęły stragany zostały zamknięte dla samochodów. To m.in. ul. Rajska, cześć Podwala Staromiejskiego, Targ Rybny i ul. Szeroka.

Kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, mogą zostawić swój samochód na parkingu P3 przy Polsat Plus Arena Gdańsk lub położonym obok AmberExpo i dojechać na miejsce specjalnym autobusem. Parking dostępny jest codziennie w godzinach od 9- 21, a koszt opłaty parkingowej to 20 zł. Specjalne autobusy będą kursować co 30 min. w godzinach otwarcia parkingu, a przejazd jest bezpłatny.

Jarmark św. Dominika potrwa do 14 sierpnia.