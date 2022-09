Gdańsk: W Urzędzie Stanu Cywilnego dochodziło do "zachowań niepożądanych"

Po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku stwierdzono, że zachodzą "zachowania niepożądane, które mogłyby wykazywać cechy mobbingu". Kontrola PIP została przeprowadzona na wniosek miejskich radnych PiS.

W ubiegłym roku gdańscy radni Prawa i Sprawiedliwości: Andrzej Skiba i Przemysław Majewski zwrócili się do PIP z wnioskiem o kontrolę w USC w Gdańsku.

Wskazywali wówczas, że są "w bieżącym kontakcie z osobami, które przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku i alarmują o problemach z mobbingiem ze strony kierownictwa urzędu".

Radni wystosowali wówczas interpelację do władz miasta, w której zapytali o sytuację w USC. Chcieli się dowiedzieć m.in., czy w urzędzie planowane jest wszczęcie postępowania antymobbingowego w związku z przeprowadzonym audytem psychologicznym i jaki był powód, dla którego ten audyt został wszczęty. Radni pytali też, jakie działania podjęły władze miasta po sporządzonym audycie.

Kilka dni temu w lokalnych mediach ukazały się artykuły, przypominające wydarzenia sprzed roku, w których wskazywano, że w gdańskim USC po przeprowadzonej przez PIP kontroli wykazano, że dochodziło do mobbingu.

Po artykułach prasowych radny Przemysław Majewski przedstawił odpowiedź sekretarz miasta Danuty Janczarek (z sierpnia br.), która w piśmie wskazała na przeprowadzone w urzędzie, na przestrzeni roku, działania antymobbingowe.

Z odpowiedzi sekretarz miasta wynika, że na przełomie września i listopada ub.r. w gdańskim urzędzie przeprowadzono szkolenie pn. "Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy". W lutym br. przeprowadzono rozmowę z kierownikiem USC i zastępcami kierownika dot. relacji z podległymi pracownikami oraz pouczono o obowiązku podejmowania działań antymobbingowych. Natomiast w marcu br. przeprowadzono szkolenie pracowników USC pn. "Jak się dogadać z tymi, z którymi nam nie po drodze".

Sekretarz miasta w odpowiedzi na interpelację radnego Majewskiego wskazała, że do prezydent Gdańska nie wpłynęło żadne zgłoszenie w sprawie mobbingu w USC.

Zastępca ds. organizacyjno-prawnych Okręgowego Inspektoratu Pracy Patrycja Potocka-Szmoń w rozmowie z PAP poinformowała, że kontrola w USC polegała na przeprowadzeniu ankiet wśród pracowników. "W badaniu wzięło udział dobrowolnie 28 pracowników" - zaznaczyła.

Z anonimowych ankiet wynika, że jedna osoba częściej niż raz w tygodniu doświadcza niepożądanych zachowań, takich jak agresja słowna. Jedna osoba doświadcza ich średnio raz w tygodniu, a trzy osoby 1-2 razy w miesiącu i rzadziej. Pozostali pracownicy nie doświadczyli niepożądanych zachowań.

Jeden z ankietowanych pracowników doświadczył agresji fizycznej.

Natomiast przy odpowiedziach dotyczących "tworzenia i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji" dwóch pracowników odpowiedziało, że doświadcza tego częściej niż raz w tygodniu, trzy osoby doświadczają takiego zachowania 1-2 razy w miesiącu i rzadziej. Pozostali ankietowani wskazali, że takie zachowania nie występują.

Siedmioro pracowników wskazało, że w trakcie wykonywania pracy (w różnych odstępach czasowych) byli ignorowani i lekceważeni. Dwoje pracowników odpowiedziało, że w trakcie pracy było izolowanych od innych pracowników.

Ponadto, siedmioro badanych pracowników wskazało w ankietach, że działania niepożądane były stosowane przez bezpośredniego przełożonego. Dwie osoby wskazały na pracodawcę, a dwie osoby na innego pracownika.

Sześciu pracowników zaznaczyło, że wymienione działania niepożądane spowodowały u nich problemy zdrowotne, takie jak kołatanie serca, utrata masy ciała, bezsenność i poczucie zaniżonej przydatności zawodowej.

Zastępca ds. organizacyjno-prawnych OIP Patrycja Potocka-Szmoń podkreśliła, że analiza przeprowadzonych ankiet wskazuje na występowanie zachowań niepożądanych, które mogłyby wykazywać cechy mobbingu. "Natomiast, co wymaga podkreślenia, fakt ich wystąpienia nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem mobbingu" - oznajmiła.

Dodała, że inspektorzy pracy opisali stan faktyczny i skierowali do pracodawcy (Urzędu Miejskiego w Gdańsku) wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. wnioski pokontrolne. Wśród nich "podjęcie działań celem skutecznego kształtowania zasad współżycia społecznego w zakresie odpowiednich relacji służbowych między pracownikami a Kierownikiem USC w Gdańsku" oraz "podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zachowań, które mogłyby być kwalifikowane jako zachowania mobbingowe".

Potocka-Szmoń zaznaczyła, że "fakt zgłoszenia przez pracowników działań niepożądanych nie oznacza, że jakaś konkretna osoba dopuściła się mobbingu względem innej osoby". Stwierdziła, że dopiero wówczas kiedy zostanie wniesione odpowiednie powództwo do sądu przez ofiarę mobbingu, a ta udowodni przed sądem, że doświadczyła takiego zjawiska - to ów sąd jest uprawniony do stwierdzenia, że doszło do mobbingu. "Inspekcja pracy nie jest do tego uprawniona" - zaznaczyła.

