Gdańsk: We wtorek kolejny koncert w ramach Festiwalu Kultury Utraconej

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku we wtorek odbędzie się drugi koncert w ramach Festiwalu Kultury Utraconej, który prezentuje twórczość Mariana Hemara: poety lirycznego, satyryka, twórcy sztuk teatralnych, skeczy i monologów.

Rzeczniczka prasowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Zuzanna Szwedek-Kwiecińska poinformowała PAP, że koncert piosenek Mariana Hemara ODnowa odbędzie się we wtorek o godz. 19. w muzeum w sali im. Jana Olszewskiego na poziomie -3.

"Marian Hemar, to autor ponad trzech tysięcy piosenek, wśród nich: Kiedy znów zakwitną białe bzy, Ten wąsik, Upić się warto, Nikt tylko ty, do najlepszych międzywojennych kabaretów: Qui Pro Quo, Banda, Morskie oko. Mnogość śpiewanych przed wojną, a dziś już zapomnianych utworów, stała się impulsem do podjęcia przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wyzwania edukacyjnego - przypomnienia ich współczesnemu odbiorcy poprzez realizację autorskiego projektu" - poinformowała rzeczniczka placówki.

Skalę i charakter koncertu podkreśla klasyczne brzmienie orkiestry smyczkowej z wykorzystaniem różnych instrumentów solowych i naturalnie wokalistów, miejscami również oktetu wokalnego. Do opracowania aranżacji muzycznych zaangażowano twórców i równocześnie studentów, absolwentów i wykładowców Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którzy pracowali pod okiem tamtejszego wykładowcy Kamila Cieślika. Dzięki współpracy z Filmoteką Narodową, Narodowym Archiwum Cyfrowym i artystami plastykami koncert wzbogacą specjalnie przygotowane wizualizacje.

Tytuł ODnowa nawiązuje nie tylko do prezentacji twórczości artysty w nowych, specjalnie na tę okoliczność powstałych aranżacjach. Odnowa to również odniesienie do zaangażowania do projektu artystów młodego pokolenia, od aranżerów, poprzez kompozytorów niektórych melodii, po wykonawców, na dyrygencie skończywszy. W kwietniu 2021 roku ukazała się płyta z piosenkami Mariana Hemara, będąca kolejnym z autorskich projektów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Festiwal Kultury Utraconej potrwa do 31 maja.

Marian Hemar nie stronił od kulturalnego żartu i satyrycznego komentarza, a jednocześnie był bezkompromisowym patriotą. Potwierdza to fakt, że walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich. Współorganizował tam dla żołnierzy wydarzenia artystyczne i prowadził polskie audycje radiowe - podaje placówka na swojej stronie internetowej.