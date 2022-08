Gdańsk: Wiceprzewodniczący KE i Danuta Wałęsa na obchodach 42. rocznicy porozumień sierpniowych

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, a także żona b. prezydenta Polski i przywódcy NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy - Danuta Wałęsa wzięli udział w symbolicznym otwarciu historycznej stoczniowej Bramy nr 2. w Gdańsku.

W obchodach 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku przed legendarną bramą Stoczni Gdańskiej wzięli udział także m.in. przewodniczący Rady Europejskiego Centrum Solidarności Bogdan Lis oraz samorządowcy z Pomorza i Polski. Byłego prezydenta i przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy nie było na uroczystości, przechodzi badania w szpitalu.

"Nie o taką Polskę walczyłam i nie o takiej marzyłam" - powiedziała podczas uroczystości Danuta Wałęsa. Przyznała, że nie często zgadzała się ze swoim mężem. "Ale co do sztandarów +Solidarności+ muszę się z nim zgodzić, kiedy mówił, żeby zwinąć sztandary +Solidarności+ i zostawić na dobre czasy". Według niej nie powinny być używane do walki politycznej. "Zwyciężyliśmy w '80 i '89 roku, powinniśmy się zachować z godnością" - podkreśliła.

Przed historyczną Bramą nr 2 Danuta Wałęsa skrytykowała też rządzących: "Rząd chce wygumkować Wałęsę". Tymczasem - jak mówiła - "obecna +Solidarność+ to złodzieje, którzy ukradli nam naszą +Solidarność+".

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas podkreślił, że to wielki przywilej i zaszczyt być dzisiaj w Gdańsku. Jak wspominał, 31 sierpnia 1980 r. obchodził osiemnaste urodziny. "Był to moment, kiedy również osiągnąłem swoją polityczną pełnoletność, kiedy zacząłem rozumieć politykę - osobą, która nauczyła mnie tego, co jest właściwe był Lech Wałęsa" - oświadczył Schinas.

"Prawdopodobnie był to pierwszy taki przypadek, kiedy akurat Polacy nauczali demokracji Greków, ale to była naprawdę mocna lekcja, którą wtedy odrobiłem" - mówił Schinas. Podkreślił, że to Lech Wałęsa, jego koleżanki i koledzy z "S" rozpoczęli coś, co było początkiem końca tyrani, autorytaryzmu i podziałów w Europie.

Po przemówieniach nastąpiło symboliczne otwarcie Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz złożenie wieńców przed pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

NSZZ "Solidarność" 31 sierpnia organizuje m.in. uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności za zasługi i działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. W ramach obchodów odbędzie się również spotkanie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność" z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Po spotkaniu zarządu NSZZ "S", jego przedstawiciele złożą kwiaty koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Później odbędzie się uroczysta msza św. w bazylice pw. św. Brygidy

42 lat temu o godz. 17 w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostało porozumienie między Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, reprezentującym ponad 700 zakładów z całej Polski; delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar Grudnia 1970, transmisje niedzielnych mszy św. w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury; przyjęto też zapis, że nowe związki zawodowe uznają kierowniczą rolę PZPR w państwie; uroczystość podpisania porozumienia transmitowała TVP. Porozumienie, które podpisali przewodniczący MKS Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski, w konsekwencji doprowadziło do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.