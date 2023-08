Gdańsk: Wyłoniono zwycięzców 27. Festiwalu Szekspirowskiego

Złoty Yorick, SzekspirOFF, Nowy Yorick, Nagroda Dziennikarzy oraz Nagroda Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego "Księga Prospera" - to kategorie konkursowe, w których przyznano nagrody podczas sobotniej gali na zakończenie 27. Festiwalu Szekspirowskiego.

O wynikach 27. Festiwalu Szekspirowskiego poinformowała PAP w niedzielę Paulina Popiół z Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Jury w składzie: Eleanor Skimin, Jacek Kopciński, Aneta Mancewicz przyznało statuetkę Złotego Yoricka i nagrodę pieniężną w wysokości 40 tys. zł Teatrowi im. Juliusza Słowackiego w Krakowie za "Romeo i Julię" (reż. Dominika Feiglewicz, Zdenka Pszczołowska).

"Nagroda za oryginalne spojrzenie na tragedię Szekspira przez pryzmat młodych kochanków oraz problemy języka i komunikacji. Za wykorzystanie polskiego języka migowego, mowy i ciała jako skutecznych środków ekspresji scenicznej. Za dynamiczną choreografię, która pobudza młodzieńczą energię artystów poprzez podwojenie Szekspirowskich bohaterów. Za piękną, metaforyczną scenografię, zmieniającą postrzeganie znanej historii przez widzów" - podała Paulina Popiół.

O wygranej w kategorii SzekspirOFF zadecydowało jury w składzie: Eleanor Skimin, Jacek Kopciński, Aneta Mancewicz. Nagrodę główną w wysokości 15 tys. zł przyznano twórczyniom spektaklu "Very Funny" - Dominice Knapik i Patrycji Kowańskiej.

"Nagroda za błyskotliwe ukazanie postaci Falstaffa i figury błazna w żywym i spontanicznym przedstawieniu. Za udane wpisanie formy dialogu dwóch postaci w skomplikowaną, intermedialną dramaturgię wielu gatunków, konwencji i stylów teatralnych. Za szczere, komiczne i ironiczne obnażenie warunków pracy współczesnych artystów" - uzasadniło werdykt jury.

Nagroda Dziennikarzy trafiła również do Patrycji Kowańskiej i Dominiki Knapik za spektakl "Very Funny". Została ona przyznana za "szczerość, odwagę, grube żarty, odświeżające spojrzenie na figurę błazna, za uczciwość, która wymusza autokompromitację, za ukrytą w tej rysowanej grubą kreską karykaturze czułą opowieść o siostrzeństwie i przyjaźni, która oprócz wzajemnego wsparcia daje prawo do walenia niewygodnej prawdy między oczy, za możliwość podglądania procesu twórczego, a także chaosu, który jest jego początkiem".

Nagrodę Nowego Yoricka - konkursu adresowanego do młodych twórców debiutujących w polskim teatrze - otrzymała "Zimowa opowieść" (wybór Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie) w reż. Pameli Leończyk i adaptacji Darii Sobik za "metateatralne, krytyczne i satyryczne podejście do terapii jako narzędzia zrozumienia i uzdrawiania relacji. Za żartobliwe i ironiczne przepisanie tekstu Szekspira".

"Księgę Prospera" - nagrodę przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Szekspirowskie za najciekawsze sceniczne odczytanie utworów Williama Szekspira - otrzymał "Sen nocy letniej" Kijowskiego Narodowego Teatru Akademickiego Mołodyj z Ukrainy.

"Nagrodę przyznano za wielość, a zarazem spójność środków wyrazu teatralnego, której towarzyszy pogłębione odczytanie dramatu i precyzja w każdym detalu. Za bezpretensjonalną i entuzjastyczną interpretację szekspirowskiego tekstu oraz umiejętne wpisanie go we własną tradycję, które sprawiło, że błądząc po lesie ateńskim przeżyliśmy jednocześnie Noc Kupały" - podano w uzasadnieniu jury.