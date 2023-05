Gdańsk: Zakończył się II Festiwal Kultury Utraconej

W sobotę wieczorem zakończył się II Festiwal Kultury Utraconej. Autorski projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku trwał od 29 kwietnia.

W ramach wydarzenia zamykającego tegoroczny Festiwal Kultury Utraconej odbył się finisaż wystawy "Witkacy - dzieło utracone". Wystawiony został również monodram Teatru Kropka Theatre pt. "Matka" wykonany przez Jolantę Juszkiewicz.

W ocenie dyrektora Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorza Berendta, tegoroczny festiwal można uznać za absolutny sukces - koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmów z lat międzywojennych przywołały "zdolnych, twórczych ludzi, którzy działali przed 1 września 1939 roku, których niekiedy bezpowrotnie straciliśmy w okresie II wojny światowej".

"Przypominamy widzom i słuchaczom osoby i świat, który te osoby tworzyły, a równocześnie mamy okazję prezentować doskonały kunszt i talent naszych artystów, muzyków, śpiewaków, tancerzy" - powiedział Berendt. "To wielka kultura miniona, przypominana przez naszych wspaniałych współczesnych wykonawców, co też jest bardzo optymistyczne, bo celem agresorów i okupantów z 1939 roku było zniszczenie polskiej kultury i zastąpienie jej bądź przez kulturę niemiecką, bądź przez kulturę sowiecką. To, że ten festiwal się odbywa jest dowodem na to, że tamte zamierzenia ani w krótkiej, ani w długiej perspektywie nie przyniosły zamierzonego skutku" - podkreślił prof. Berendt.

Jak podali organizatorzy festiwalu, wystawa "Witkacy - dzieło utracone" jest "konfrontacją ze stratą, ale też obrazuje nieodwracalną wyrwę ciągłości, którą Witkacy za życia nieuchronnie przeczuwał". Podkreślono również, że Witkacy nie przypisywał tego kataklizmom, ani nawet samej wojnie, tylko naturze ludzkiej, zmierzającej do nicości. "Twórczość Witkacego była czymś nowym, niepokojącym, nieogarnionym i nadal taką pozostaje" - napisano w informacji.

Na wystawie znalazł się m.in. portret Neny Stachurskiej, a także kilka rysunków Witkacego. Wystawa eksponuje również kilka pocztówek i listów do przyjaciół oraz kilka osobistych dokumentów.

Festiwal Kultury Utraconej został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.