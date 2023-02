Gdańsk: Zakończył się remont sortowni śmieci za 68 mln zł

Zakończyła się modernizacja sortowni śmieci w Zakładzie Utylizacyjnym (ZU) na gdańskich Szadółkach. W środę, w przesłanym komunikacie, przedstawiciele firmy poinformowali, że prace warte 68 mln złotych pozwolą m.in. na zwiększenie ilości surowców do powtórnego przerobu.

"Prace przy modernizacji sortowni trwały ponad rok" - mówił cytowany w komunikacie prezes Zakładu Utylizacyjnego Grzegorz Orzeszko i dodał, że "dzisiaj jesteśmy po trzy miesięcznych testach nowej instalacji".

"Już teraz, po jej rozruchu, wiemy, że nasze miasto ma unikatową instalację do sortowania odpadów zmieszanych. Nasza sortownia cechuje się najwyższą przepustowości w Polsce. Dzięki zamontowanym urządzeniom - separatorom optycznym - możemy wyprodukować 14 rodzajów surowców wtórnych" - zaznaczył prezes.

Rzeczniczka ZU Olimpia Schneider w przesłanym komunikacie podała, że po zakończeniu modernizacji zwiększyła się liczba stref przyjęcia odpadów z 2 do 3. "Dzięki temu odpady, które są przywożone do zakładu, mogą szybciej trafić do procesu sortowania" - oceniła.

W komunikacie podano, że proces ten został zautomatyzowany, dzięki zastosowaniu 22 separatorów optycznych, które potrafią rozpoznać materiał oraz barwę poszczególnych surowców. Proces sortowania przebiega kaskadowo, po wstępnym podziale granulometrycznym, odpady dzielone są na frakcję przestrzenną (3D) oraz płaską (2D). W dalszej kolejności z tych frakcji zakład ma możliwość wyodrębnić 14 rodzajów surowców wtórnych. Przed modernizacją wyodrębniane było 7 rodzajów.

Wśród 14 rodzajów odzyskiwanych w instalacji surowców są: butelka PET transparentny, butelka PET niebieski, butelka PET zielony, butelka PET kolorowy, tacka PET, kartony do płynnej żywności, folia transparentna (LDPE), folia kolorowa (LDPE), makulatura, metale nieżelazne, metale żelazne, opakowania z: PEHD, PP, PS.

Schnaider w komunikacie podkreśliła, że dzięki wdrożonym rozwiązaniom w sortowni można odzyskiwać 85 proc. surowców ze wszystkich trafiających do sekcji sortowania. "To aż dwa razy więcej niż przed modernizacją" - oceniła.

Separatory optyczne mają możliwość szybkiej zmiany ustawień, a tym samym zmiany rodzaju materiału wyodrębnianego na danym urządzeniu. Tym samym instalacja jest elastyczna i może być dostosowana do zmieniającego się składu odpadów.

Przedstawicielka ZU wskazała, że skierowanie większej ilości surowców do powtórnego przerobu wiąże się z korzyściami finansowymi. Zaznaczyła, że na samorządy, które nie spełnią norm poziomu recyklingu grożą wysokie kary. "W ubiegłym roku samorządy miały obowiązek odzyskiwać 25 proc. odpadów do ponownego przetworzenia, a za dwa lata, będzie to aż 55 proc." - podała.

"Modernizacja jest kolejnym elementem systemu gospodarki odpadami, dzięki któremu będziemy w stanie utrzymać wymagane prawem poziomy recyklingu" - oceniła rzeczniczka ZU.

Zastępca prezydent Gdańska Piotr Kryszewski, również cytowany w komunikacie zaznaczył, że "zmodernizowana sortownia pozwoli sprostać wyśrubowanym wymaganiom dotyczącym recyklingu".

W komunikacie wskazano, że po modernizacji w sortowni będzie możliwe odzyskiwanie większej ilości surowców do dalszego przetworzenia, zamiast przekazywania ich do spalenia.

"Odzyskujemy surowce, przekazujemy je recyklerom, którzy wprowadzają je w system gospodarki (produkując z nich folie, worki, odzież i wiele innych) tym samym ograniczamy pojawienie się w systemie nowych surowców i emisję związaną z ich produkcją" - podkreśliła w komunikacie rzeczniczka SU.

Ponadto - jak wskazują przedstawiciele ZU - automatyzacja procesu przełożyła się również na bezpieczeństwo i poprawę warunków pracy osób pracujących na liniach sortowniczych. Wcześniej pracownicy wybierali surowce ręcznie, po modernizacji będą oni pełnili funkcję kontrolerów czystości surowców przed trafieniem do magazynów.

Modernizacja sortowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku kosztowała 68 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 38 mln złotych w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.