Gdańsk: Zarzuty dla dwóch mężczyzn za zabicie kota

Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 i 44 lat, którzy są podejrzani o zabicie kota i znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Obaj usłyszeli zarzuty. Jeden z nich trafił do aresztu na dwa miesiące.

"Policjanci z komisariatu na ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku odebrali w poniedziałek zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na Przymorzu, mężczyźni zabili kota" - poinformował w środę oficer prasowy KMP w Gdańsku mł. asp. Marek Kobiałko.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy podczas nieobecności właścicielki zwierzęcia włożyli kota do zamrażalnika. Swoje działania filmowali i fotografowali.

"Policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady oraz zdjęcia i film, na którym zarejestrowane zostało znęcanie się nad kotem" - relacjonował Kobiałko.

Podkreślił, że wynikiem pracy funkcjonariuszy było doprowadzenie do policyjnego aresztu dwóch mężczyzn w wieku 37 i 44 lat podejrzanych o to przestępstwo. "W poniedziałek rano sprawcy zostali zatrzymani w mieszkaniach w dzielnicy Nowy Port" - zaznaczył.

44-latek był już znany gdańskim policjantom. Wcześniej karano go za znęcanie się nad zwierzętami. Natomiast w ubiegłym roku ukradł ze sklepu towar o wartości prawie tysiąca złotych.

"Za popełnione przestępstwa zabicia kota i znęcania się nad nim mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy" - wskazał Kobiałko. Dodał, że 44-latek usłyszał również zarzuty za przestępstwo kradzieży i decyzją sądu trafił do aresztu na dwa miesiące.

Jego młodszy kolega, został objęty dozorem policyjnym.

Za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem oraz uśmiercenie zwierzęcia grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działał, w warunkach powrotu do przestępstwa za tego typu czyn grozi kara więzienia do 7,5 roku.