Gdańsk: Zawody triathlonowe na ulicach miasta; weekendowe utrudnienia w ruchu i komunikacji miejskiej

W sobotę i niedzielę odbędą się zawody Challenge Triathlon Gdańsk. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu, komunikacji miejskiej i dojeździe do gdańskiego stadionu.

Gdański magistrat poinformował, że w weekend w gdańskich dzielnicach Brzeźno i Letnica zostaną przeprowadzone zawody triathlonowe Challenge Triathlon Gdańsk. Weźmie w nich udział ok. tysiąca zawodników.

W związku z zawodami w sobotę i niedzielę w godz. od 6.30 do 14 wystąpią utrudnienia w ruchu, komunikacji miejskiej oraz dojeździe i funkcjonowaniu Stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk.

W sobotę i niedzielę całkowicie zamknięte będą ulice: Czarny Dwór od al. Jana Pawła II do al. Gen. Hallera oraz Płażyńskiego w obu kierunkach (od al. Gen. Hallera do dojazdu do Tunelu pod Martwą Wisłą).

W sobotę zamknięta zostanie rura T2 Tunelu pod Martwą Wisłą w stronę Stogów. Dzień później rura T2 będzie zamknięta całkowicie w kierunku Warszawy.

W pierwszy dzień zawodów na Trasie Sucharskiego nastąpi całkowite zamknięcie nitki w kierunku Warszawy poprzez węzły: Wosia Budzysza, Elbląską do nawrotu przed Węzłem Błonia. Natomiast w niedzielę na tej drodze nastąpi całkowite zamknięcie nitki w kierunku Warszawy poprzez węzły: Wosia Budzysza, Elbląską, Błonia, do nawrotu na Węźle Gdańsk Port.

Na czas zawodów zmieni się rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 3 będą jeździć w obu kierunkach w relacji: Łostowice Świętokrzyska - al. Hallera - Zaspa. Na przystanku Mickiewicza możliwa będzie przesiadka na tramwaj tymczasowej linii 93 jadący w kierunku Brzeźna - do przystanku al. Płażyńskiego. Podobnie będzie można podróżować w kierunku przeciwnym, przesiadając się z tramwaju linii 93 na tramwaj linii 3.

Na linii 5 obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy. Linia funkcjonować będzie w obu kierunkach w relacji: Oliwa - Strzyża - Wrzeszcz - Letnica - Nowy Port - Brzeźno Dom Zdrojowy.

Uruchomiona zostanie tramwajowa linia zastępcza 93 (wahadłowa), wzdłuż al. Hallera na trasie między przystankami Mickiewicza 03 a al. Płażyńskiego 01, po torze w kierunku Brzeźna. Obowiązywać będzie specjalny rozkład jazdy. Na przystanku Mickiewicza możliwa będzie przesiadka między tramwajami 3 i 93 w czasie kilku minut.

Zmieni się również organizacja autobusowa na liniach 149, 158, 249, 606 i 658.