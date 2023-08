Gdańsk: Złodziej recydywista w rękach policji

32-latek wpadł w ręce policjantów tuż po włamaniu do jednego z mieszkań w Gdańsku Przymorzu. Mężczyzna miał przy sobie ukradzione przedmioty. Złodziejowi recydywiście grozi do 10 lat pozbawienia wolności .

"Policyjni wywiadowcy z gdańskiej komendy podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który był pobudzony i zachowywał się nerwowo. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili przy nim m.in. zegarki, telefon, kolekcjonerskie banknoty, kilka kluczy do zamków oraz dokumentację medyczną" - przekazał w czwartek oficer prasowy gdańskiej policji asp. szt. Mariusz Chrzanowski.

Wyjaśnił, że do zatrzymania 32-latka doszło na początku tygodnia w Gdańsku. "Podczas dalszych ustaleń, policjanci sprawdzili, że tego samego dnia rano na terenie gdańskiego Przymorza doszło do włamania do mieszkania, z którego zostały ukradzione rzeczy, które zatrzymany mężczyzna miał przy sobie" - relacjonował Chrzanowski. Wyjaśnił, że zatrzymany mężczyzna wszedł do mieszkania 74-latki, która jeszcze nie zdążyła zgłosić przestępstwa na policję.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem w warunkach powrotu do przestępstwa. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 10 lat więzienia, jednak z uwagi na recydywę, sąd może dodatkowo karę zwiększyć o połowę.