Gdańskie szpitale otrzymają półtora miliona złotych

Pięć gdańskich podmiotów leczniczych zyska 1,5 mln zł na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego. Władze miasta przekazały w komunikacie, że to coroczne działanie w ramach porozumienia Gdańska i samorządu woj. pomorskiego w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkańców w dziedzinie ochrony zdrowia.

Porozumienie zakłada przekazanie z miejskiego budżetu do szpitali wojewódzkich w Gdańsku ponad półtora miliona złotych rocznie. Zawarto je w 2021 r. Będzie realizowane do końca 2023 r.. Łącznie na szpitale miasto przeznaczy 4,5 mln zł - poinformował inspektor referatu prasowego Urzędu Miasta Gdańska Patryk Rosiński.

"Jest to bardzo ważne i cenne porozumienie. Gdańsk nie prowadzi swoich podmiotów medycznych, dlatego cieszy współpraca z samorządem województwa" - powiedziała cytowana w komunikacie zastępca prezydenta Gdańska Monika Chabior.

Urzędnicy poinformowali, że dotychczas za przekazane pieniądze udało się kupić m.in. aparaty USG wraz z wyposażeniem, tor wizyjny do zabiegów z zakresu endoskopii centralnego układu nerwowego oraz kręgosłupa, respiratory stacjonarne i transportowe, system monitorowania pacjenta, przezierny stół operacyjny czy urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.

Z przekazanych w tym roku 1,5 mln zł do poszczególnych placówek trafi: 1 070 000 zł do spółki Copernicus, 170 tys. zł do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, 50 tys. zł do Szpitala Dziecięcego Polanki, 190 tys. zł do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego i 20 tys. zł do Stacji Pogotowia Ratunkowego.